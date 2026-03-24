Ruim 220 miljoen iPhones kwetsbaar voor datalek: zo blijf jij wél veilig

Maurice Snijders
Maurice Snijders
24 maart 2026, 12:46
Ruim 220 miljoen iPhones kwetsbaar voor datalek: zo blijf jij wél veilig

Spyware DarkSword maakt ruim 220 miljoen iPhones kwetsbaar, maar er is een manier om toch veilig te blijven. We laten zien hoe je dat doet!

Ruim 220 miljoen iPhones kwetsbaar voor datalek

Onderzoekers hebben een nieuw datalek ontdekt met de naam DarkSword. Dit datalek maakt meer dan 220 miljoen iPhones kwetsbaar. Het lek wordt gebruikt om opgeslagen wachtwoorden, gegevens uit cryptovaluta-apps en meer te stelen. Gelukkig kun je dit eenvoudig voorkomen.

DarkSword richt zich namelijk op iPhones met oudere versies van iOS. Met name iOS 18.4 tot en met iOS 18.7. Het lek is ontdekt door onderzoekers van Lookout, een bedrijf dat zich bezighoudt met mobiele beveiliging. Hun bevindingen werden geverifieerd door een samenwerking tussen Google’s Threat Intelligence Group en iVerify.

Op basis van deze grafiek van Stat Counter wordt geschat dat ongeveer 220 miljoen apparaten zijn getroffen. Dat is zo’n 14 procent van alle iOS-gebruikers. Volgens iVerify zijn alle kwetsbaarheden die in DarkSword werden uitgebuit, door Apple verholpen in recentere iOS-versies.

Zo blijf je veilig

De beste wat je kunt doen om te voorkomen dat iPhones kwetsbaar zijn, is updaten. Als jouw iPhone geschikt is voor iOS 26.3.1 (de meest recente iOS-update), moet je naar die versie upgraden. Zo niet, kijk dan of je in ieder geval kunt updaten naar iOS 18.7.6, dat volgens iVerify veilig is.

Uit onderzoek van iVerify blijkt dat alleen iOS 18.7 en iOS 26.3 veilig zijn, wat betekent dat zelfs eerdere versies van iOS 26 mogelijk kwetsbaar zijn. Eigenaren van een iPhone 17 zijn veilig dankzij de nieuwe functie Memory Integrity Enforcement, een altijd actieve geheugenbeveiliging die spyware helpt blokkeren.

Veiligheidstips

Er zijn dingen die je zelf kunt doen om de veiligheid te verhogen en te voorkomen dat je iPhones kwetsbaar zijn:

  • Bescherm je iPhone met een toegangscode.
  • Gebruik twee-factor-authenticatie en een sterk wachtwoord voor je Apple Account.
  • Installeer alleen apps vanuit de App Store.
  • Gebruik sterke en unieke wachtwoorden online.
  • Klik niet op links of bijlagen van onbekende afzenders.

Schakel in de tussentijd de Isolatiemodus in, die al sinds iOS 16 bestaat en bedoeld is om je beter te beschermen tegen geavanceerde cyberaanvallen.

Bron afbeelding: lookout
