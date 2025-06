Deze 21 (!) features komen in 2025 naar de iPad

Met iPadOS 26 komen er een behoorlijk aantal nieuwe features naar de iPad. Wij hebben de interessantste functies voor je bij elkaar gezet.

Deze nieuwe features komen in 2025 naar jouw iPad

Apple heeft tijdens de WWDC van 2025 al verschillende nieuwe functies laten zien van iPadOS 26. En het lijkt erop dat de iPad hiermee steeds meer functionaliteit van de Mac gaat overnemen. Dit zijn naast de nieuwe look de interessantste nieuwe functies van iPadOS 26!

Vensters zijn op de iPad voortaan geheel naar wens aan te passen;

Je kunt meerdere vensters tegelijk op het scherm hebben staan;

Het is mogelijk om een app meerdere keren tegelijk te starten;

Vensters zijn eenvoudiger te ordenen, zo kun je met één druk op de knop je scherm bijvoorbeeld in vieren delen waarbij elke app een kwart van het scherm in beslag neemt;

Bij elk venster vind je linksboven nu de bekende gekleurde bolletjes van de Mac om vensters te sluiten, te minimaliseren of te maximaliseren;

Apps bewaren hun afmetingen en laatste positie;

Op externe schermen slaan apps zowel hun posities als layout op;

De iPad heeft nu een soort Mission Control-gesture. Hiermee krijg je alle geopende apps te zien. Apple noemt deze functie op de iPad ‘Exposé’;

Een van de opvallendste nieuwe features op de iPad is dat je nu boven aan het scherm een menubalk vindt, die veel weg heeft van de menubalk op de Mac;

Apps kunnen (net als op de Mac) deze menubalk naar wens aanpassen;

Wanneer je een touchpad gebruikt op de iPad is de cursor nu een pijtje;

Het gebruik van de cursor lijkt nu veel meer op die op de Mac;

De Bestanden-app beschikt nu over kolommen die je kunt aanpassen;

Mappen in de Bestanden-app kun je nu een kleurtje, icoontje of emoji geven;

Je kunt voor elk soort bestand een standaard-app instellen om de file te openen;

Het is voortaan mogelijk om mappen naar je Dock te slepen. Je kunt ze dan makkelijker openen wanneer je ze nodig hebt;

De app Voorvertoning is nu beschikbaar op de iPad;

De iPad kan achtergrondtaken uitvoeren terwijl je in een andere app aan het werk bent;

Je kunt nu per app of website verschillende microfoons kiezen, vergelijkbaar met de invoer/uitvoeropties op macOS;

Audio en video van videogesprekken kunnen in hoge kwaliteit worden opgenomen;

Notities kunnen nu worden geëxporteerd als Markdown-bestanden.

Deze iPads krijgen iPadOS 26

De update komt beschikbaar voor alle iPads die nu iPadOS 18 draaien. Er is wel een uitzondering: de 7e generatie iPad uit 2019, want die valt dit jaar af. Houd er ook rekening mee dat niet altijd alle functies voor elke iPad beschikbaar is. De update is op dit moment nog in bèta, maar in september komt iPadOS 26 voor iedereen beschikbaar.

