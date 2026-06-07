WWDC 2026 start bijna: dit moet je weten over iOS 27 (en alle andere updates)

De WWDC 2026 begint bijna! Ben je benieuwd wat Apple gaat aankondigen? Dit moet je weten over iOS 27 en alle andere softwareversies!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

dagen uren minuten seconden WWDC 2026

WWDC 2026

De WWDC 2026 staat op het punt van beginnen! Apple onthult de belangrijkste softwareversies van het jaar traditiegetrouw bij de WWDC in juni. Op maandag 8 juni 2026 presenteert Apple nieuwe softwareversies van alle besturingssystemen. Dit jaar staan iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 en tvOS 27 op de planning. Ben je benieuwd welke veranderingen je kunt verwachten? Dit zijn onze verwachten voor de WWDC 2026!

1. iOS 27

Het is de verwachting dat iOS 27 de belangrijke aankondiging wordt van de WWDC 2026. Volgens geruchten focust Apple bij iOS 27 op slimmere software, de introductie van Siri 2.0 en een verdere uitbreiding van Apple Intelligence. Ook verwachten we vernieuwingen voor standaardapps als Berichten, Mail, Safari, Foto’s en Gezondheid. Daarnaast zou Apple nieuwe satellietfuncties toevoegen, waardoor je bijvoorbeeld Apple Kaarten straks ook werkt zonder mobiele verbinding.

2. iPadOS 27

Naast iOS 27 presenteert Apple ook iPadOS 27 bij de WWDC 2026. De iPad wordt steeds meer een alternatief voor de Mac, dus Apple zal vermoedelijk opnieuw aandacht besteden aan multitasking op de tablet. Verder krijgt de iPad waarschijnlijk veel functies die ook naar iOS 27 komen, die voornamelijk werken met Apple Intelligence. Dat geldt ook voor Siri 2.0, die een compleet nieuwe applicatie krijgt in iOS 27 en iPadOS 27. In deze app werkt Siri als een volwaardige chatbot, net als ChatGPT.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. watchOS 27

De Apple Watch krijgt met watchOS 27 naar verluidt meer gezondheids- en sportfuncties. Apple werkt volgens geruchten al langer aan een gezondheidscoach, die werkt met Apple Intelligence. Mogelijk komt die geavanceerde gezondheidscoach met watchOS 27 eindelijk naar de Apple Watch. Daarnaast krijgt de smartwatch meer wijzerplaten in watchOS 27, zo heb je straks geen Apple Watch Ultra meer nodig voor de modulaire wijzerplaat.

4. macOS 27

Voor de Mac staat macOS 27 op de planning bij de WWDC 2026. Het is de verwachting dat Apple Intelligence in macOS 27 de belangrijkste verbetering wordt. Siri krijgt een compleet nieuwe applicatie op de iPhone, iPad én Mac, waarin de spraakassistent veel slimmer wordt. Verder past Apple Liquid Glass aan in macOS 27, zodat gebruikers zelf kunnen instellen hoe transparant alle kaders verschijnen. Dat moet de leesbaarheid van het besturingssysteem verbeteren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. tvOS 27

Waar bij de iPhone, iPad en Mac grote veranderingen worden verwacht, is dat niet het geval bij de Apple TV. Met tvOS 27 kun je grotere teksten instellen, zodat applicaties beter af te lezen zijn van een afstand. Verder komt Apple Intelligence later dit jaar naar de Apple TV, maar het is nog onzeker of Apple deze functies al bij de WWDC 2026 presenteert. Op dit moment heeft de Apple TV nog geen processor met ondersteuning voor Apple Intelligence.

6. visionOS 27

De Apple Vision Pro is nog steeds niet te koop in Nederland en België, maar Apple brengt inmiddels wél jaarlijks nieuwe softwareversies uit voor de ruimtelijke computer. Met visionOS 27 focust Apple op het verbeteren van de bestaande software. Verder wordt Apple Intelligence ook bij de Apple Vision Pro uitgebreid naar meer applicaties. De vernieuwde versie van Siri wordt ook bij visionOS 27 verwacht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe hardware?

Naast nieuwe softwareversies heeft Apple de WWDC in het verleden regelmatig gebruikt om nieuwe hardware aan te kondigen. Bij de WWDC 2026 worden vermoedelijk geen nieuwe apparaten gepresenteerd. De nieuwe Mac mini, Mac Studio, Apple TV en HomePad worden al langer verwacht, maar verschijnen waarschijnlijk pas later dit jaar. Bij de WWDC richt Apple zich vooral op de onthulling van Siri 2.0 en Apple Intelligence.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Bij vrijwel alle softwareversies keert Liquid Glass terug, al voegt Apple wel meer opties toe om het doorzichtige effect aan te passen. Verder verbetert Apple de bestaande software, dat zeker na alle grote veranderingen in 2025 nodig is om de besturingssystemen efficiënter te maken. Wil jij geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent van alle nieuwe softwareversies!