‘Vouwbare iPhone komt al in 2026’: dit moet je weten

Volgens geruchten is Apple van plan om de eerste vouwbare iPhone al in 2026 uit te brengen. Dit is er al bekend over het toestel!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vouwbare iPhone

De geruchten dat Apple werkt aan een vouwbaar toestel gaan al jaren. Het leek er lang op dat er een vouwbare iPad zou komen, maar dat werd later bijgesteld naar een MacBook. Nieuwe geruchten voorspellen nu juist een vouwbare iPhone. Lang hoeven we volgens deze berichten niet te wachten op het toestel, want Apple is naar verluidt van plan om de vouwbare iPhone al in 2026 uit te brengen.

Volgens The Wall Street Journal werkt een team van Apple-medewerkers op dit moment aan twee vouwbare toestellen. De ontwikkeling van de vouwbare iPhone heeft hierbij voorrang, waardoor we het toestel mogelijk al in 2026 zullen zien. Als de geruchten kloppen, krijgt de vouwbare telefoon een groter scherm dan de iPhone 16 Pro Max. Die smartphone heeft een display van 6,9-inch, bij de vouwbare iPhone wordt dat 7 inch of meer.

Onzichtbaar vouwsysteem

Merken als Samsung hebben al langer een vouwbare telefoon, waarbij de knik duidelijk zichtbaar is in het scherm. Volgens geruchten is dat het onderdeel waarin Apple zich wil onderscheiden. Het bedrijf werkt aan een manier om de vouw in het display te verbergen. Dit is voor Apple een belangrijke voorwaarde, voordat de inklapbare iPhone op de markt wordt gebracht. Dat de vouwbare iPhone in 2026 verschijnt, betekent dat de ontwikkeling van de techniek voorspoedig verloopt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast besteedt Apple veel tijd aan de scharnieren van het klaptoestel. Bij de eerste vouwbare telefoons deden zich veel problemen voor met het in- en uitklappen van het scherm. Zo ging het systeem al na relatief korte tijd kapot, terwijl klaptelefoons doorgaans een hoge prijs hebben. Apple wil dit natuurlijk voorkomen, waardoor er veel tijd wordt besteed aan de ontwikkeling van de scharnieren bij de vouwbare iPhone.

Prijs van de vouwbare iPhone

Geruchten voorspellen dus dat Apple in 2026 een vouwbare iPhone op de markt brengt. Dat zou Apple’s eerste vouwbare device zijn. Hoewel de verwachte release al volgend jaar is, weten we nog weinig over het toestel. Zo is het nog onduidelijk wat de naam is en hoe groot het scherm is als je de iPhone uitklapt. Eerdere geruchten voorspelden een uitgeklapt display van ongeveer 8 inch, maar dit is nog allesbehalve zeker.

Over de prijs is eveneens nog weinig bekend. Het is de verwachting dat de vouwbare iPhone veel duurder wordt dan de iPhone 16 Pro Max. De startprijs van deze telefoon is 1229 euro bij Apple. Andere aanbieders verkopen het toestel inmiddels voor € 1.348,-. De beginprijs van de vouwbare iPhone ligt hoogstwaarschijnlijk hoger dan 1229 euro, dus het wordt geen toestel voor het grote publiek. Echt zeker weten we dat pas in 2026, als Apple de vouwbare iPhone daadwerkelijk uitbrengt.