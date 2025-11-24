Dit is wat je kunt verwachten van de aankomende iPad Air 2026

We verwachten dat Apple de iPad Air 2026 redelijk vroeg in het volgende jaar op de markt brengt, waarschijnlijk ergens rond maart of april.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit kun je verwachten van de iPad Air 2026

Er zijn meerdere iPads die in 2026 een update krijgen, waaronder de iPad Air, de goedkope iPad en de iPad mini. We hebben relatief weinig gehoord over de nieuwe iPad Air, maar het lijkt erop dat er geen grote veranderingen zullen plaatsvinden en dat Apple zich vooral richt op verbeteringen aan de binnenkant. We zetten alles wat we tot nog toe weten voor je op een rij.

Design en display

Tot nog toe zijn er geen geruchten over ontwerpwijzigingen voor de iPad Air 2026, dus we verachten dezelfde 11-inch en 13-inch formaten. De iPad Air is dikker en zwaarder dan de iPad Pro en maakt gebruik van een standaard LED-scherm in plaats van OLED. De iPad Air zal uiteindelijk worden geüpgraded naar OLED, maar voorlopig blijft deze geavanceerdere schermtechniek voorbehouden aan de iPad Pro. De iPad Air heeft ook geen ProMotion en er zijn geen aanwijzingen dat Apple dit op korte termijn wil toevoegen.

De iPad Air heeft wederom een USB C-aansluiting, een Touch ID-knop aan de bovenkant en dezelfde camera-opties aan de voor- en achterzijde. Het is mogelijk dat er een nieuwe kleuroptie komt, maar dat is niet zeker bij een kleine vernieuwing. Er zijn geen geruchten over nieuwe accessoires en het apparaat blijft werken met het Magic Keyboard en de Apple Pencil Pro.

M4-chip

Apple heeft de iPad Air geüpdatet met een chip uit de M-serie die een generatie achterloopt op de chip van de iPad Pro. Aangezien de iPad Pro in oktober 2025 is geüpdatet met de M5-chip, krijgt de iPad Air 2026 de M4-chip. Er zijn maximaal 10 CPU-kernen in plaats van 8, de Neural Engine is sneller en er is meer geheugenbandbreedte. Ook de GPU is energiezuiniger, wat mogelijk zorgt voor een langere batterijduur. De M4-chip is tot 30 procent sneller dan de M3-chip.

In de praktijk merk je misschien niet veel verschil tussen de M3 en M4, hoewel je wel een verbetering kunt ervaren bij zware games en videobewerking. De iPad Air ondersteunt al Apple Intelligence en dat verandert niet. Apple heeft het werkgeheugen in sommige iPad Pro-modellen vergroot, maar het is nog niet duidelijk of dit ook voor de iPad Air zal gelden. De huidige modellen hebben 8 GB RAM, het minimum voor Apple Intelligence.

Snelladen

De iPad Pro is met de update naar de M5-chip uitgerust met een snellaadfunctie. Dit is iets wat mogelijk ook naar de iPad Air 2026 komt.

N1 netwerkchip

De iPad Air en andere tablets die in 2026 worden uitgebracht, maken waarschijnlijk gebruik van de N1-netwerkchip. Deze N1-chip is een door Apple ontworpen wifi- en Bluetooth-chip die verbeteringen biedt op het gebied van connectiviteit en efficiëntie in vergelijking met de chips van derden die Apple in eerdere apparaten gebruikte. Hij ondersteunt de nieuwste Wi-Fi 7- en Bluetooth 6-technologie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De huidige iPad Air biedt ondersteuning voor Wi-Fi 6E, dus het model van de volgende generatie biedt mogelijk snellere wifi-snelheden op compatibele netwerken met Wi-Fi 7.

Apple modem

Apple heeft de C1X gebruikt in de M5 ‌iPad Pro‌ en het is waarschijnlijk dat de mobiele versies van de ‌iPad Air‌ 2026 dezelfde modemchip krijgen. De C1X is een verbeterde variant van de C1, de eerste eigen modemchip van Apple. Hij biedt prestaties die vergelijkbaar zijn met die van Qualcomm-chips. De modemchips van Apple zijn veel energiezuiniger en kunnen beter worden geïntegreerd met andere iPad-componenten.

Prijs en beschikbaarheid

Er zijn geen geruchten over een prijsverhoging, dus het 11-inch model zal naar verwachting vanaf 669 euro verkrijgbaar zijn en het 13-inch model vanaf 869 euro. We verwachten dat de iPad Air rond maart of april 2026 op de markt komt. Apple is mogelijk van plan om een voorjaarsevenement te organiseren, aangezien er verschillende producten zijn die vermoedelijk in die periode worden gelanceerd. Wil je zeker weten dat je niets mist, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!