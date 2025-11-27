iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Apple komt begin 2026 met goedkope MacBook, iPad en iPhone

Maurice Snijders
Maurice Snijders
27 november 2025, 11:23
2 min leestijd
Apple komt begin 2026 met goedkope MacBook, iPad en iPhone

Apple werkt momenteel aan drie relatief betaalbare producten die naar verwachting in 2026 verschijnen: een MacBook, een iPad en een iPhone.

2026: goedkope MacBook, iPad en iPhone

Apple plant voor het eerste kwartaal van 2026 een drietal nieuwe producten in het instapsegment, waaronder een nieuwe iPhone. Volgens een nieuw rapport van analist Jeff Pu kun je de iPhone 17e, een betaalbare MacBook met iPhone-chip en een iPad van de twaalfde generatie met Apple Intelligence verwachten.

iPhone 17e

De iPhone 17e wordt de tweede generatie van de betaalbare ‘e’-serie en verschijnt vermoedelijk in het voorjaar van 2026. De belangrijkste verbetering is een A19-chip, de meeste andere specificaties zijn overgenomen van de iPhone 16e. Een opvallende vernieuwing zou de 18-megapixel frontcamera met Center Stage kunnen zijn, net als de C1-modem van Apple. Er zijn ook geruchten die zeggen dat de iPhone 17e mogelijk een Dynamic Island krijgt.

2026 iPhone

Goedkope MacBook

Het spannendste apparaat van de drie is een volledig nieuwe MacBook, die als eerste Mac ooit gebruikmaakt van een A-serie chip uit de iPhone-productlijn. Het zou dan gaan om de A18 Pro van de iPhone 16 Pro-modellen uit 2024. Het apparaat zal waarschijnlijk een 13-inch scherm hebben en verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren, vergelijkbaar met de iPad. Mogelijk Zilver, Blauw, Roze en Geel.

Om de lagere prijs (ergens tussen 699 en 899 dollar) te kunnen realiseren, moet Apple waarschijnlijk wat compromissen sluiten. Dat zou kunnen betekenen: een ouder ontwerp, goedkopere schermcomponenten, 8 GB werkgeheugen, of zelfs maar één USB-C-poort.

iPad met Apple Intelligence

Er zijn geen grote ontwerpwijzigingen gepland voor de twaalfde generatie iPad. Het goedkoopste iPad-model krijgt echter wel een belangrijke update: de A18-chip. Dankzij deze verbetering ondersteunt de instap-iPad voor het eerst Apple Intelligence, iets wat tot nog toe was voorbehouden aan de duurdere modellen.

2026 iPhone

Gesplitste iPhone-presentatie

Het rapport van Pu bevestigt ook dat Apple een nieuwe strategie heeft bij de introductie van nieuwe iPhones. Volgens het rapport is Apple van plan om de iPhone-presentatie te splitsen: de iPhone 18 Pro-modellen zouden in de tweede helft van 2026 samen met de iPhone Fold op de markt komen. De reguliere iPhone 18-modellen, de iPhone 18e en de tweede generatie van de iPhone Air verschijnen waarschijnlijk pas in de eerste helft van 2027.

