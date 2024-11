Heeft Apple in 2023 een iPad Air uitgebracht? Dit is hoe het zit

Apple heeft in 2024 een iPad Air uitgebracht, maar stamt de voorganger uit 2023? We zetten alle versies voor je op een rij.

Heeft Apple een iPad Air 2023 uitgebracht?

De eerste iPad Air die Apple uitbracht, stamt alweer uit 2013. Inmiddels zijn we toe aan de zesde generatie. Je kunt dus op je vingers natellen dat Apple niet elk jaar een iPad Air heeft uitgebracht. Er wordt regelmatig een jaartje overgeslagen, maar het grootste gat zit tussen de iPad Air 2 uit 2014 en de iPad Air 3 uit 2019.

iPad Air (2013)

iPad Air 2 (2014)

iPad Air 3 (2019)

iPad Air 4 (2020)

iPad Air 5 (2022)

iPad Air M2 (2024)

Naast het gat van vier jaar tussen de iPad Air 2 en de iPad Air 3, zie je dat er nog twee keer een jaar is overgeslagen. Dat was in 2021 en dus ook in 2023. Apple heeft in 2023 geen iPad Air uitgebracht.

De volgende versie

Je zou daardoor kunnen denken dat de volgende iPad Air niet in 2025 wordt uitgebracht, maar pas in 2026 (net zoals de M2-versie niet in 2023 verscheen, maar pas in 2024). Toch is dat waarschijnlijk niet het geval, want hij wordt al in de lente van 2025 verwacht. De nieuwe versie van de iPad Air krijgt een M3-chip en daardoor de naam iPad Air M3. Deze chip is weer een stuk sneller dan de chip in de iPad Air M2, maar doet nog wel onder de M4-chip die je in de iPad Pro 2024 vindt.

Geruchten zeggen ook dat het scherm van de iPad Air M3 beter wordt. Het scherm van de iPad Air M2 kan tot 60 Hz verversen (oftewel 60 beelden per seconde). Het scherm van de iPad Pro is beter en heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz met ProMotion. De iPad Air M3 krijgt volgens geruchten een lcd-scherm dat tot 90 Hz kan gaan.

Wil je een iPad Air aanschaffen, dan zou je dus kunnen wachten op de iPad Air M3. Als de geruchten kloppen, verschijnt die namelijk al binnen een maand of vijf (misschien zelfs minder). Wil je daar niet op wachten, dan raden we de iPad Air M2 aan. Je hebt de keuze uit twee formaten, namelijk 11 inch en 13 inch. Bekijk ook zeker even de onderstaande deals, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!