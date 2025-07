Deze 2 verborgen functies komen binnenkort naar Apple Kaarten

Apple Kaarten wordt elk jaar beter en de nieuwe functies van iOS 26 zetten die trend voort. Deze 2 verborgen features kun je verwachten.

Deze verborgen functies komen naar Apple Kaarten

Nieuwe ontdekkingen in de bètacode van iOS 26 wijzen erop dat Apple een tweetal nieuwe functies voor de app Kaarten in petto heeft. Steve Moser, hoofdredacteur van MacRumors, heeft onlangs een beschrijving van de nieuwe functies gedeeld op X. Geen van beide functies zijn al eerder door Apple aangekondigd.

iOS 26 Beta Reveals Apple Maps is Getting Natural Language Search and a Smart Overheating Feature



The beta of iOS 26 is beginning to reveals Apple Maps is in for an intelligence boost. Code strings within the Maps app indicate that Apple is preparing to launch a new natural… pic.twitter.com/jEyHAUf55V — Steve Moser (@SteveMoser) July 7, 2025

Verbeterde zoekfunctie

Het afgelopen jaar is de zoekfunctie geleidelijk verbeterd in verschillende Apple-apps, waaronder Foto’s, Music en TV+. Moser ontdekte code in de bètaversie van iOS 26 die erop wijst dat dezelfde verbeterde zoekfunctie binnenkort ook in Apple Kaarten zal worden geïntroduceerd. In de code staat onder meer:

Search the Way You Talk

Use natural language to find places like “Best coffee shops with free wi-fi.” Zoek zoals je praat

Gebruik natuurlijke taal om plaatsen te vinden zoals ‘de beste koffiebars met gratis wifi’.

De nieuwe functie ‘zoek zoals je praat’ in Apple Kaarten wordt mogelijk gemaakt door Apple Intelligence en maakt al een groot verschil in apps die deze functie al hebben geïmplementeerd. De functie zal Apple Kaarten ongetwijfeld ook een stuk gebruiksvriendelijker maken.

Voorkomen van oververhitting

De tweede ontdekking van Moser heeft betrekking op het beschermen van je iPhone tegen oververhitting.

Maps will no longer keep your screen on to allow your iPhone to cool down. Kaarten houdt het scherm niet langer ingeschakeld, zodat je iPhone kan afkoelen.

Momenteel forceert Apple Kaarten het scherm van de iPhone om tijdens actieve navigatie aan te blijven staan. Het idee daarvan is dat op deze manier de routebeschrijving altijd zichtbaar is. De keerzijde is echter dat dit kan leiden tot oververhitting. Vooral wanneer je je iPhone op een zonnige dag op het dashboard hebt bevestigd en aan de oplader hebt gehangen.

Nieuwe functies Apple Kaarten in iOS 26

We verwachten dat Apple iOS 26 in september voor het grote publiek beschikbaar maakt en dat geldt dan ook voor de nieuwe functies in Apple Kaarten. Bovendien wordt de iPhone 17-serie dan op de markt gebracht. Wil je niets missen, houd de website van iPhoned dan goed in de gaten. Zo gauw er nieuws is, lees je dat hier direct. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief!