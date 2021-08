Alles wat je moet weten over 1Password 8 en 4 goede alternatieven

Gebruikers van wachtwoordmanager 1Password zijn niet blij met de nieuwste ontwikkelingen rond 1Password 8. Dit is er aan de hand en dit zijn de beste alternatieven.

1Password 8: ophef en alternatieven

Wil je als Apple-gebruiker een wachtwoordmanager gebruiken, dan kom je al snel bij 1Password uit. Op iPhoned hebben we de dienst veelvuldig aangeraden. Toch klinkt er nu veel kritiek over de toekomstplannen van de app.

Wat is 1Password 8?

Deze kritiek gaat specifiek over 1Password 8, de nieuwste versie van de app die nu als testversie voor Mac beschikbaar is. “1Password 8 is onze beste Mac-app tot nu toe”, schrijft Dave Teare van 1Password in een blog.

De update biedt gebruikers onder andere een donkere modus en het zoeken wordt verbeterd. Tevens kun je collecties maken om je wachtwoorden te ordenen. Daarnaast krijgt het hele design een kleine upgrade.

Wat is de kritiek op 1Password 8?

Veel gebruikers die de testversie van 1Password 8 al proberen, hebben kritiek. Dat delen ze onder andere op Reddit. De meeste kritiek komt door het feit dat 1Password 8 een Electron-app is geworden. Dat betekent kort gezegd dat er één web-app is gemaakt die in een doosje op je computer wordt gedownload. Deze app ziet er op alle systemen exact hetzelfde uit. Apps zoals Slack, Microsoft Teams, Discord en Twitch gebruiken deze technologie ook al.

Het voordeel voor app-makers is dat een Electron-app op alle systemen makkelijk geüpdatet kan worden. Het grote nadeel van deze technologie is dat de app op al deze systemen niet optimaal draait. De app kan wat trager aanvoelen, vraagt meer geheugen en de interface kan onwennig aanvoelen vergeleken met de andere ‘native’ apps op je computer.

“Mensen die om native apps vragen, vragen om applicaties die eruit zien en aanvoelen als het besturingssysteem, standaard conventies volgen en zich consistent gedragen”, concludeert een Reddit-gebruiker in een Ask Me Anything op het platform waar men vragen kan stellen aan de mensen achter 1Password.

En waarom is het een kritiek op het abonnement van 1Password?

Hoewel 1Password al een tijdje de focus legt op abonnementen, was het ook mogelijk om een licentie te kopen voor het gebruik van de app. Mensen die de applicatie op deze manier al tijden gebruiken, worden nu verplicht om een abonnement te nemen.

In een bericht op de Support Community-pagina van 1Password schrijft Teare dat de licentie nog stamt uit een tijd waarin abonnementen voor apps nog niet normaal waren, en de app enkel voor mac OS X 10.4 beschikbaar was.

Toen 1Password multiplatform ging, moesten gebruikers voor elk platform een nieuwe licentie kopen en ook nog betalen voor grote updates. Daarnaast moesten nieuwe functies zoals tweestapsverificatie gekoppeld worden aan een server die onderhouden moet worden.

Is er al een reden om over te stappen?

Als je al een abonnement hebt, is er nog geen reden om een alternatief te zoeken. 1Password 8 draait nog als testversie en rolt dus nog niet uit naar alle gebruikers. Tevens betekent het feit dat er nu een Electron-app wordt gebruikt niet per definitie dat de app slechter werkt. Er is veel kritiek op de testversie, maar het is goed mogelijk dat het merendeel van deze kritiek nog wordt aangepakt voordat 1Password 8 naar alle gebruikers uitrolt.

Wat zijn goede 1Password-alternatieven?

Vind je de richting die 1Password opgaat toch niet prettig? Dan zijn er natuurlijk alternatieven die je kunt gebruiken.

1. iCloud-sleutelhanger

Als je het belangrijk vindt dat een wachtwoordmanger gemaakt is voor Apple-producten, met bijhorende snelheid en designafspraken, dan is er niets beter dan Apple zelf. Je mist met de iCloud-sleutelhanger mogelijk wat functies die je van 1Password gewend bent, maar binnen het Apple-ecosysteem is er geen betere en meer praktische wachtwoordmanager beschikbaar. Een groot pluspunt van de iCloud-sleutelhanger is tevens dat je gegarandeerd bent van goede privacy.

2. 1Password 7

Je hoeft natuurlijk niet te updaten naar 1Password 8, want je kunt gewoon bij 1Password 7 blijven. Dat is echter enkel een oplossing voor de korte en niet de lange termijn. Enkel 1Password 8 zal in de toekomst namelijk updates krijgen waarin de beveiliging wordt verbeterd.

3. Bitwarden

Vind je het voornamelijk vervelend dat je 1Password je verplicht om een abonnement te nemen, dan kun je Bitwarden overwegen. Bitwarden is een zeer degelijke wachtwoordmanager die je gratis kunt gebruiken. Voor 1 dollar per maand krijg je wel meer opties, maar de basisfuncties zijn helemaal gratis. Let wel op: Bitwarden maakt ook gebruik van Electron.

4. Enpass

Wil je een alternatief dat het meeste lijkt op 1Password, dan is Enpass een interessante optie. De native app is een offline wachtwoordmanger, maar gebruikt je iCloud (of andere clouddienst) om je wachtwoorden te syncen tussen apparaten. Het voordeel is dat je wachtwoorden dus niet op de server van Enpass staan. Tevens is het mogelijk om eenmalig te betalen, waarna je de rest van je leven de app kunt gebruiken.

