iPhone 18 Pro release: op deze datum verschijnen de nieuwe iPhones van 2026

We verwachten de release van de nieuwe iPhone 18 Pro-modellen in het komend najaar – wanneer die precies plaatsvindt, lees je in dit artikel.

iPhone 18 Pro release is op deze datum

De iPhone is het belangrijkste product van Apple en zorgt voor het overgrote deel van de inkomsten. Een van de manieren waarop Apple de iPhone-tak gezond houdt, is door elk jaar nieuwe topmodellen te lanceren. Al jarenlang worden die nieuwe iPhone-modellen in september gepresenteerd – en alles wijst erop dat dit ook dit jaar weer het geval is. Dit zijn de data waarop de laatste drie iPhones zijn onthuld:

2025 : dinsdag 9 september

: dinsdag 9 september 2024 : maandag 9 september

: maandag 9 september 2023: dinsdag 12 september

Zoals je ziet, is het schema van Apple voor iPhone-aankondigingen erg voorspelbaar. De belangrijkste toptoestellen verschijnen doorgaans rond de tweede week van september.

Labor Day

Een complicatie bij het voorspellen van de datum voor de iPhone 18 Pro release, is dat Labor Day ongewoon laat valt, namelijk op 7 september. Apple presenteer de nieuwe iPhones doorgaans in de week na Labor Day, dus dat zou op maandag 14 september kunnen zijn. Maar woensdag 9 september is technisch gezien ook mogelijk. In 2022 bracht Apple de nieuwe iPhone twee dagen na Labor Day op de markt en dat zou best nog eens kunnen gebeuren.

Deze iPhones kun je verwachten

Een belangrijke verandering dit jaar is dat het basismodel van de iPhone 18 pas begin 2027 op de markt komt. Daardoor bestaat de iPhone-serie die in september verschijnt waarschijnlijk uit de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Ultra. Een nieuwe iPhone Air behoort ook tot de mogelijkheden, maar de berichten daarover zijn nog onduidelijk.

Release-datum iPhone 18 Pro

Hoewel de exacte datum van het iPhone-evenement van Apple altijd enigszins varieert afhankelijk van Labor Day, verzendt Apple de nieuwe modellen na de onthulling wel altijd op een vaste dag: de vrijdag van de week na het evenement.

Dus als de iPhone 18 Pro release op maandag 14 september plaatsvindt, start de voorverkoop op vrijdag 18 september en worden de iPhones op vrijdag 25 september bij klanten afgeleverd. Is de aankondiging op woensdag 9 september, dan start de voorverkoop op 11 september en worden de nieuwe modellen op vrijdag 18 september geleverd.