iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: welke accu is beter?

De Apple iPhone 17 Pro Max is de iPhone met de langste batterijduur ooit, maar is die ook beter dan die van de Samsung Galaxy S25 Ultra?

iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra: welke accu is beter?

Apple geeft zelf aan dat je met een volledig opgeladen iPhone 17 Pro Max tot wel 37 uur video kunt afspelen. Dat is ongekend lang. Maar is de batterijduur van de 17 Pro Max in de praktijk ook beter dan die van de Samsung Galaxy S25 Ultra? YouTuber Mrwhosetheboss zocht het uit.

In de gesimuleerde gebruikstest van Mrwhosetheboss die onder meer bestond uit het scrollen op social media-apps zoals TikTok en X, haalde de Samsung Galaxy S25 Ultra een batterijduur van 11 uur en 58 minuten. De iPhone 17 Pro Max hield het maar liefst 13 uur vol. Dat is dus ruim een uur langer. Daarbij moeten we vermelden dat bij deze test de Britse versie van de 17 Pro Max werd gebruikt, met een fysiek simkaart-slot. Het model met alleen eSIM dat onder meer in de VS wordt verkocht, heeft een nog grotere batterij en gaat waarschijnlijk nog een half uur langer mee. Bekijk hieronder de test van Mrwhosetheboss:

De hele iPhone 17-serie scoort goed

Hoewel de 17 Pro Max de onbetwiste winnaar is, presteerden alle nieuwe iPhone 17- en iPhone Air-modellen best wel goed. De Air hield het als eerste voor gezien, na 7 uur en 18 minuten. Drie uur later hield de ‘reguliere’ iPhone 17 ermee op. Even later raakte ook de iPhone 17 Pro leeg. Daarna bleven alleen de telefoons met een groot scherm over.

Zelfs het vlaggenschip van Apple van vorig jaar, de iPhone 16 Pro Max, versloeg in deze test de Samsung Galaxy S25 Ultra uit 2025. De 16 Pro Max haalde een tijd van 12 uur en 15 minuten. Dit betekent dat de batterijduur van de 17 Pro Max in de praktijk ruim een uur langer is dan die van zijn voorganger.

Nog een test

De Chinese techjournalist Geekerwan voerde een soortgelijke test uit met iPhones met een fysiek simkaart-slot. Uit zijn bevindingen bleek dat de 17 Pro Max bijna twee uur langer meegaat dan zijn voorganger. Zelfs het basismodel iPhone 17 evenaarde bijna de 16 Pro Max wat betreft de batterijduur. Dit zijn de volledige resultaten van Geekerwan:

