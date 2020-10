‘Boot Camp-update verwijst naar nieuwe 16 inch-MacBook Pro 2020’

Komt er een nieuwe 16-inch MacBook Pro 2020? In de release-opmerkingen van de onlangs verschenen Boot Camp-update lijkt een verwijzing verstopt te zitten.

‘Verwijzing naar nieuwe 16 inch-MacBook Pro 2020 ontdekt’

Apple bracht onlangs een update uit voor Boot Camp, het hulpprogramma om Windows op een Mac te kunnen gebruiken. Hoewel deze updates doorgaans onopvallend zijn, blijken in de release-opmerkingen verwijzingen naar een niet eerder uitgebracht 2020-model van de 16 inch-MacBook Pro te zitten.

De huidige 16 inch-MacBook Pro is nu bijna een jaar oud en dus is het zeker geen gek idee om een opfrisbeurt te verwachten. In juni bracht Apple een nieuwe grafische optie voor de 16 inch-MacBook Pro uit. Dit apparaat staat echter nog wel als 2019-model op de Apple-website.

Een officieel 16 inch-MacBook Pro 2020-model bestaat dus nog niet. De verwijzing naar zo’n 2020-versie in de release-opmerkingen kan dus duiden op een aankomende aankondiging.

‘Aankonding MacBook met Apple Sillicon in november’

Aanhoudende nieuwtjes geven aan dat Apple van plan is om op 17 november de Mac met een aangepaste Apple Silicon-processor te introduceren. Er gaan geruchten op dat deze overgang onderaan de MacBook-hiërarchie begint met de 13 inch-MacBook Pro en MacBook Air.

Over de mogelijke komst van een nieuwe 16 inch-MacBook zijn nog niet eerder geruchten verschenen. Er valt op dat vlak dus weinig te zeggen. Mocht er inderdaad een 2020-versie in de maak zijn, dan zal deze naar verwachting voortborduren op de evolutie van het 2019-model.

16-inch MacBook Pro 2019

Alle MacBook Pro’s uit 2019 hebben een Touch Bar met Touch ID, T2-beveiligingschip en zijn uitgerust met een verbeterde i5-, i7- of i9-processor van Intel. Verder heeft de 16 inch-MacBook Pro 2019 dunnere schermranden. Op die manier is de laptop net zo groot als zijn voorganger met 15 inch-display, maar heeft het toch meer schermruimte. Ook keerde met het 2019-model het oude vertrouwde schaarmechanisme-toetsenbord terug.

