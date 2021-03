De lijn met Apple Silicon-Macs wordt in de tweede helft van het jaar uitgebreid met tweede langverwachte modellen: een nieuwe 14 inch- en 16 inch-MacBook.

’14- en 16 inch MacBook met Apple Silicon op komst’

Dat schrijft Apple-analist Ming-Chi Kuo op basis van ingewijden (via Nikkei). Kuo stelt dat Apple aanvankelijk van plan was om de Macs al in mei of juni te produceren, maar dat dit op het laatste moment is uitgesteld. Kuo zegt er niet bij om welke Macs het gaat, maar aan het schermformaat te zien is het hoogstwaarschijnlijk de MacBook Pro.

De tweede helft van het jaar begint in juli, wat mooi op tijd zou zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. Het zal niet de eerste keer zijn dat Apple aan het einde van de zomer nieuwe Macs introduceert met het oog op studenten en het nieuwe studiejaar dat voor de deur staat.

Mini-led, nieuw design en meer aansluitingen

Kuo verwacht dat de nieuwe Macs een helderder scherm krijgen met mini-led-paneel, een nieuw design met vlakkere randen in de stijl van de iPad Pro en iPhone 12 en een ingebouwde hdmi-poort en sd-kaartlezer. Ook zou Apple de Touch Bar na jaren vaarwel zeggen en terugkeren naar fysieke functietoetsen.

Beide MacBooks zullen op Apple Silicon draaien, de zelfgemaakte chips van Apple. Vorig jaar verschenen de eerste Macs zonder chips van Intel, die direct hoge ogen gooiden. Nu Apple de productie steeds meer in eigen hand neemt, kan het bedrijf de hardware en software nog beter op elkaar afstemmen. Zoals je in onze MacBook Air met Apple Silicon review kunt lezen, werpt dat direct zijn vruchten af.