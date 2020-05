Apple heeft plant mogelijk een 14 inch-MacBook Pro-release in 2021. Hiermee volgt de MacBook hetzelfde pad als veel andere Apple-producten die eveneens vermoedelijk later lanceren dan gedacht.



14 inch-MacBook Pro-release in 2021

De verwachte 14 inch-MacBook Pro wordt mogelijk pas volgend jaar uitgebracht. Dit meldt het anonieme Twitter-account LOvetodream. De tweet suggereert slechts dat de MacBook in 2021 verschijnt en geeft geen aanvullende informatie hierbij.

Hetzelfde Twitter-account onthulde nauwkeurig verschillende details over de nieuwe iPhone SE. Zo wisten ze als een van de eersten dat het apparaat in de tweede week van april zou lanceren. Ook suggereerde het account accuraat dat de nieuwe iPad Pro-modellen in de derde week van maart zouden lanceren.

De eerste geruchten over een 14-inch MacBook ontstonden nadat Apple vorig jaar stopte met het uitbrengen van een 15 inch-model. Dit apparaat werd vervangen door een MacBook Pro met een groter scherm van 16 inch. Hieruit ontstond de aanname dat ook de 13-inch-versie plaats moest maken voor een iets grotere opvolger.

Apple bleef uiteindelijk bij hetzelfde formaat scherm toen het recent een nieuwe 13 inch-MacBook Pro met een Magic Keyboard uitbracht. Met de tweet van het anonieme Twitter-kanaal blijft er nu toch nog hoop voor een 14 inch-model.



Nog meer vertraagde apparaten

Apple-analist Ming-Chi Kuo zei eerder dit jaar dat Apple minstens zes mini-led-producten uitbrengt. Hieronder vallen volgens Kuo onder meer een 14 inch- en 16 inch-MacBook Pro. Daarbij sprak hij later de verwachting uit dat apparaten met de mini-led-technologie pas vanaf 2021 verschijnen.

Niet alleen producten met mini-led-schermen komen later dan gedacht. Nikkei Asian Review suggereerde recent dat ook de volgende generatie AirPods pas in 2021 lanceren. Hiermee bevestigde de website een eerder gerucht van Ming-Chi Kuo.

We kunnen volgens andere geruchten dit jaar in ieder geval wel nog een nieuwe Apple TV verwachten. Daarbij presenteert Apple in 2020 mogelijk zijn eerste hoofdtelefoon. De high-end headset gaat waarschijnlijk de AirPods Studio heten en 349 dollar kosten.

