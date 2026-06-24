Apple voegt nóg 14 functies toe aan iOS 27: dit zijn ze allemaal

Apple heeft de tweede bètaversie van iOS 27 uitgebracht en daar zitten maar liefst 14 nieuwe functies in – deze kun je verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple voegt nóg 14 functies toe aan iOS 27

De uiteindelijke versie komt pas in september beschikbaar voor het grote publiek. We zetten de 14 nieuwste functies die Apple aan iOS 27 heeft toegevoegd wel alvast voor je op een rij.

1. Schrijf met Siri

Deze functie van iOS 27 komt voorlopig nog niet naar de EU. Boven het toetsenbord in Notities, Mail, Berichten en andere apps is een nieuwe knop ‘Schrijf met Siri’ toegevoegd. Hierdoor kun je de optie om ‌Siri‌ te gebruiken voor het schrijven gemakkelijker vinden. In de eerste bètaversie was de functie ‘Schrijf met ‌Siri‌’ alleen beschikbaar wanneer je tekst selecteerde.

2. Inzichten-functie in Wallet

De Wallet-app heeft in iOS 27 een nieuwe functie genaamd ‘Inzichten’, die je kunt openen door op het pictogram met de drie puntjes in de rechterbovenhoek te tikken. ‘Inzichten’ is nog niet volledig geïmplementeerd, maar op een welkomstscherm voor deze functie staat dat gebruikers hun rekeningen aan Wallet kunnen koppelen om inzicht te krijgen in hun financiële gegevens.

In ‌iOS 27‌ bèta 2 heeft Apple de Woning-app bijgewerkt om ondersteuning toe te voegen voor het op afstand updaten van een Apple TV. De ‌Apple TV‌ wordt nu weergegeven in het gedeelte ‘Updates’ van het instellingenmenu van de Woning-app. Door op de update-knop voor de ‌Apple TV‌ te tikken, wordt de nieuwste software geïnstalleerd zonder dat je de ‌Apple TV‌ hoeft in te schakelen.

4. RCS

Apple heeft ondersteuning toegevoegd voor het beantwoorden van een specifiek bericht in een RCS-gesprek met een Android-gebruiker. Je kunt nu lang op een bericht drukken om de optie te openen waarmee je op een bericht kunt reageren. iOS 27‌ geeft ook tapback-/reactie-emoji’s bij afbeeldingen en video’s correct weer. In iOS 26 werd een tekstbeschrijving gebruikt, zoals [x vond een afbeelding leuk], in plaats van de emoji weer te geven.

5. Visual Intelligence

In iOS 27 is er in het gedeelte ‌Siri‌ van de app Instellingen een nieuwe functie genaamd ‘Visuele intelligentie’ toegevoegd. De functie ‘Markeren om afbeeldingen te zoeken’ is standaard uitgeschakeld. Apple geeft aan dat het inschakelen ervan ertoe leidt dat er automatisch afbeeldingen naar derde partijen worden verzonden wanneer je onderwerpen markeert om vergelijkbare afbeeldingen te vinden.

6. Camera-app

Er verschijnen nu gele markeringen rond de knop voor cameragereedschappen wanneer een verborgen camerafunctie, zoals belichtingsaanpassing, is ingeschakeld.

7. Wallet-pas

Wanneer je een nieuwe pas aanmaakt in Wallet zijn er verschillende patronen beschikbaar bij het kiezen van een kleur.

8. HomeKit camera’s

Je kunt lang op inkomende meldingen van HomeKit Secure Video-camera’s drukken om de video van de bewegingsmelding te bekijken en om lampen in de buurt van de camera in te schakelen.

9. Weer-app

Een deel van de lichtblauwe tekst in de Weer-app is aangepast: deze is nu lichter en helderder, waardoor hij beter leesbaar is. De neerslaghoeveelheid, de omschrijving van de weersomstandigheden en de windsnelheid worden nu in een helderdere kleur weergegeven.

10. Foto’s-app

De AI-functies in de app ‘Foto’s’ zijn nu ook beschikbaar voor RAW-foto’s.

11. Stem Siri

Deze functie van iOS 27 komt voorlopig ook nog niet naar de EU. Bij de functie voor het aanpassen van de ‌Siri‌-stem op de iPhone 17 Pro en iPhone Air staan de opties ‘Pace’ en ‘Expressivity’ nu aangeduid als ‘Binnenkort beschikbaar’. Deze opties werkten niet in de eerste ‌iOS 27‌-bèta.

12. iCloud backup

Uit code in ‌iOS 27‌ blijkt dat Apple voortaan meldingen verstuurt wanneer een iCloud-back-up niet goed werkt. “Er is een probleem met onze server, waardoor je op dit moment mogelijk geen back-up kunt maken of je apparaat kunt herstellen. Probeer het later nog eens”.

13. HomeKit accessoires

Als je HomeKit-accessoires had, zoals Philips Hue-lampen, die na de installatie van ‌iOS 27‌ en tvOS 27 niet meer reageerden, dan lossen de updates van bèta 2 dit probleem op.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

14. Siri-app

Ook deze functie van iOS 27 komt voorlopig niet naar de EU. Er is in iOS 27 een nieuwe functie om meerdere gesprekken te selecteren om te verwijderen in de ‌Siri‌-app.

iOS 27 release

‌iOS 27‌ is nu al beschikbaar voor ontwikkelaars, maar Apple is van plan om in juli een openbare bètaversie uit te brengen. ‌iOS 27‌ zal naar verwachting in september samen met de nieuwe iPhones worden gelanceerd. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!