De kleinste MacBook Pro krijgt fors meer opslag en werkgeheugen. Ook is Apples kleinste Pro-laptop een stuk krachtiger dan zijn voorganger dankzij een razendsnelle processor.

‘MacBook Pro krijgt gigantische opslag’

Dat stelt _rogame, een Twitter-account. Deze bron is nog niet erg bekend in het Apple-geruchtencircuit, dus we houden een slag om de arm. De Twitteraar claimt dat Apple in mei een high-end versie van de MacBook Pro uitbrengt. Hij doet deze uitspraak op basis van een benchmark.

Volgens _rogame krijgt de krachtigste uitvoering van de vermeende 13 inch-MacBook Pro een Intel i7-processor met kloksnelheid van 2.3GHz. Via een ‘turbomodus’ zou je de snelheid kunnen opkrikken naar 4.1GHz. Verder stelt het anonieme Twitter-account dat de nieuwe Pro straks uitbreidbaar is met maximaal 32GB werkgeheugen en 4TB opslagcapaciteit.

Afgelopen februari liet het Twitter-account al informatie los over de 13 inch-uitvoering van Apples krachtigste laptop. Toen gaf _rogame aan dat de laptop gebruikmaakt van de supersnelle tiende generatie Ice Lake-chip van Intel.

Dit klinkt wellicht heel technisch, maar het komt erop dat de MacBook Pro volgens het gerucht ruim tien procent sneller wordt dan zijn voorganger. De prestaties van de videokaart nemen volgens de Twitteraar zelfs met bijna dertig procent toe.

Momenteel kun je de 13 inch-MacBook Pro maximaal met 16GB RAM uitrusten. Bovenstaand gerucht is echter redelijk geloofwaardig, want de 16 inch-uitvoering is uitbreidbaar tot en met 64GB. Die vlieger gaat ook op voor de opslagcapaciteit, want 2TB is momenteel al beschikbaar voor de 16 inch-MacBook Pro.



‘Onthulling komt eraan’

De nieuwe MacBook Pro houdt de gemoederen flink bezig. Apple-insider Jon Prosser gaf vorige maand aan dat Apple de laptop in mei of juni gaat uitbrengen. Deze voorspelling komt overeen met een eerdere claim van Ming-Chi Kuo, een autoriteit als het op Apple-geruchten aankomt. Ook Kuo geeft aan dat het nieuwe Pro-model (mét schaartoetsenbord) in de komende weken onthuld wordt.

