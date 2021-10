Opinie: 128GB opslagruimte is anno 2021 nét te weinig

128GB. Het leek een aantal jaar geleden nog oneindig veel. De iPhone 6S uit 2015 werd zelfs niet met meer opslagruimte verkocht. Onze perceptie van ‘veel’ is anno 2021 echter behoorlijk veranderd: de goedkoopste iPhone 13 Pro komt nu met 128GB opslagruimte. En dat is te weinig.

Lees verder na de advertentie.

Apps en media worden jaarlijks groter

We gebruiken onze smartphones iedere dag, voor allerlei verschillende dingen. We maken honderden – nee, duizenden foto’s, video’s, schermafbeeldingen en schermopnames. Onze fotogalerijen puilen uit en onze thuisschermen staan vol met nutteloze apps die we hoogstens drie keer per jaar gebruiken. We hebben gewoonweg geen zin om de boel constant te moeten opschonen.

Is dat lui? Ach, misschien. Het is vooral ontzettend lekker om niet bezig te hoeven zijn met de hoeveelheid opslagruimte die je ter beschikking hebt. Je zou maar nét die ene foto van drie jaar geleden zoeken en erachter komen dat je ‘m een tijdje terug hebt verwijderd vanwege een gebrek aan opslag. Luxeproblemen, maar wel hele irritante.

Misschien ken je hem wel, de beruchte ‘er is te weinig opslagruimte vrij’-melding. Ik ken hem helaas dondersgoed en in het verleden zag ik hem regelmatig. Nu is dat gelukkig verleden tijd. Van de beschikbare 256GB op mijn iPhone 13 Pro Max heb ik ongeveer 160GB gevuld. Ik hoef nu nooit na te denken over mijn opslagruimte; het is (nog) altijd genoeg. 128GB is dat voor mij echter al lang niet meer.

ProRes-video: All You Can Eat-restaurant voor gigabytes

De iPhone 13 Pro krijgt in iOS 15.1 een nieuwe functie: het schieten van ProRes-video’s. ProRes is een door Apple ontwikkelde codec voor videobewerking. Film je in ProRes? Dan is de kwaliteit een stuk hoger. De kleuren zijn beter, het dynamische bereik is groter, de video’s hebben meer details, er is minder ruis en nabewerking is veel makkelijker.

ProRes komt echter met een flinke adder onder het gras: 1 minuut aan 4K-ProRes-video neemt al zo’n 5,3GB in beslag. Film je 1 uur aan materiaal? Dan heb je maar liefst 318GB nodig. Apple koos er daarom voor om de iPhone 13 Pro met 128GB aan opslagruimte alleen ProRes-video’s met een full-hd-resolutie te laten vastleggen. 4K-beelden in ProRes zijn enkel voorbehouden aan de Pro-modellen met 256GB opslag of meer.

Apple heeft zelf dus dondergoed door dat 128GB te weinig is om gebruikers optimaal van hun gloednieuwe, dure iPhone 13 Pro of 13 Pro Max te laten genieten. En dat is jammer. Voor het geld dat je betaalt en de uitvoerige marketing waarin ProRes regelmatig besproken wordt, verwacht je als fervent Apple-gebruiker toch wel wat meer.

En als ProRes je geen biet interesseert?

128GB is te weinig voor de ware Pro-gebruiker. De contentmaker, de filmliefhebber, de fotograaf. Vind je al deze dingen niet zo belangrijk? Dan red je het anno 2021 misschien nog prima met 128GB aan opslagruimte. Ook is er natuurlijk iCloud – Apples magische online-opslag, die je voor een paar euro per maand behoorlijk kan vullen.

Gebruik je al jaren een iPhone en ben je van plan jouw gloednieuwe iPhone 13 Pro opnieuw jaren te gebruiken? Dan is de kans aanwezig dat die vervloekte ‘er is te weinig opslagruimte vrij’-melding je in de komende jaren niet met rust gaat laten.

Wil je altijd op de hoogte zijn van alle ins en outs rondom Apple? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.