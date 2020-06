’12 inch-MacBook wordt eerste Mac met ARM-processor’

Apple gaat mogelijk een 12 inch-MacBook uitbrengen als eerste Mac met een eigen ARM-processor. Het apparaat zou uitgerust worden met een A14X-chip en een vlindertoetsenbord.



12 inch-MacBook met ARM-processor

In een bericht op Reddit suggereert lekker Fudge dat Apple weer een 12 inch-MacBook gaat uitbrengen, ditmaal met een ARM-processor. De lekker baseert dit op geruchten over hardware die goed geschikt zou zijn voor de in 2019 geschrapte 12 inch-MacBook.

Apple ontwikkelt volgens de lekker momenteel een A14X-chip met acht tot twaalf kernen. Deze zou speciaal worden ontworpen voor gebruik als de primaire processor in een Mac. Fudge voegt daaraan toe dat er geruchten rondgaan dat Apple nog steeds probeert om het beklaagde vlindertoetsenbord te perfectioneren.

De 12-inch MacBook is volgens de lekker de meest aannemelijke kandidaat om deze onderdelen te introduceren. Het vlindertoetsenbord zorgt voor een iets dunner ontwerp, wat een van de belangrijkere punten is van een kleinere MacBook. Daarnaast biedt een A14X in ieder geval genoeg kracht voor dit apparaat. Tot slot wordt het mogelijk ook de eerste Mac met 5G-connectiviteit.



Apples overstap naar ARM-processors

Waarschijnlijk gaat het nog wel eventjes duren tot we een Mac zien met Apples eigen chip. Volgens een eerder gerucht verschijnt de eerste Mac met een ARM-processor pas in 2021. Het blijf tot die tijd nog onzeker is of dit inderdaad de 12 inch-MacBook gaat zijn of dat het gaat om een andere apparaat. Het lijkt echter zeker dat Apple volgend jaar een laptop met zijn eigen chip uitbrengt.

Waarschijnlijk kondigt Apple de overstap naar ARM-processors aan tijdens WWDC 2020. Dit jaar zien we op WWDC mogelijk ook nog een iMac met een iPad Pro-ontwerp verschijnen, maar deze is waarschijnlijk uitgerust met een AMD Navi-GPU en een T2-chip.

