Apple zou op het punt staan om een indrukwekkende nieuwe MacBook te onthullen. De 12 inch-MacBook 2020 zou minder dan een kilo wegen en op Apple Silicon draaien.

’12 inch MacBook met Apple Silicon op komst’

Het is alweer een paar jaar geleden dat de 12 inch-MacBook van Apple een upgrade kreeg. Het compacte model werd vervangen door de vernieuwde MacBook Air, maar daar lijkt nu weer verandering in te komen.

Volgens The China Times blaast Apple de compacte MacBook nieuw leven in met de komst van Apple Silicon: de zelfgemaakte processors van Apple die Intel vervangen.

Apple zou de MacBook onder de codenaam ‘Tonga’ ontwikkelen en uitrusten met de A14X-processor die door TSMC is geproduceerd. Naast de eerste ARM-MacBook is ook het gewicht opvallend: het apparaat zou minder dan één kilo wegen. Ondanks dit lichte gewicht zou de accu het toch 15 tot 20 uur volhouden. Net als alle andere MacBooks wordt ook deze nieuwe 12 inch-versie uitgerust met usb-c-poorten.

Dat Apple uitgerekend de compacte 12 inch-MacBook kiest voor de ARM-processor is geen toeval. De door Apple ontworpen chips zouden erg energiezuinig zijn, waardoor de behuizing kleiner en smaller gemaakt kan worden.

We hebben de afgelopen maanden vaker geruchten gehoord over de terugkeer van de 12 inch-MacBook. Ook zou Apple van plan zijn om de MacBook Air en MacBook Pro spoedig met ARM-chips uit te rusten, al kan dit nog tot 2021 duren.

Waarschijnlijk zonder vlindertoetsenbord

Toen de eerste 12 inch-MacBook verscheen introduceerde Apple tegelijk het inmiddels beruchte vlindertoetsenbord. Dit zorgde jaren voor problemen en werd dit jaar volledig vervangen in de MacBook Air 2020 en MacBook Pro 2020. Reken er dus maar op dat Apple die fout niet nog eens maakt en ook deze nieuwe 12 inch-MacBook met het nieuwe schaartoetsenbord uitrust.

Daarnaast is het aannemelijk dat deze nieuwe MacBook standaard op macOS Big Sur draait: de grote software-update die dit najaar verschijnt. Big Sur is speciaal ontworpen met Apple Silicon in het achterhoofd en introduceert onder meer een nieuw design. In onderstaande video vertellen we je er alles over.