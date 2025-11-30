De 12 meest belachelijk dure Apple-producten die ooit verschenen

Het is natuurlijk niets nieuws dat Apple-producten over het algemeen behoorlijk aan de prijs zijn, maar deze 12 producten spannen de kroon!

12 meest belachelijk dure Apple-producten

Het is geen geheim dat Apple geen goedkoop merk is en wie Apple koopt, weet wat hij krijgt. Toch zijn er met enige regelmaat ook belachelijk dure Apple-producten verschenen. We laten er 12 aan je zien, te beginnen met de meest toegankelijke en eindigend met het allerduurste product in de geschiedenis van Apple.

12. Apple poetsdoekje (2021)

Het goedkoopste overgeprijsde Apple-product is het poetsdoekje van 2021. Voor 25 euro krijg je een doekje van 16 × 16 cm van niet-schurend materiaal waarmee je vingerafdrukken van jouw Apple-scherm kunt verwijderen. Hoewel 25 euro voor sommige mensen misschien verwaarloosbaar is, is het product in vergelijking met vergelijkbare microvezeldoekjes van andere fabrikanten nog steeds objectief gezien te duur.

11. Apple Crossbodykoord (2025)

In september heeft Apple de iPhone 17-serie geïntroduceerd, samen met een geheel nieuw crossbodykoord. Het product kost 69 euro, is gemaakt van gerecycled polyethyleentereftalaat (PET) en zorgt ervoor dat je jouw iPhone in combinatie met een compatibele Apple-beschermhoes (vanaf 59 euro) op je lichaam kunt dragen. Uiteraard zijn hiervoor ook talloze alternatieven te vinden voor een fractie van de prijs.

10. Apple iPhone Pocket (2025)

Dit Apple-product is de aanleiding voor deze lijst: de Apple iPhone Pocket. Voor slechts 160 of 250 euro kon je de korte of lange versie van dit mode-item kopen. Inmiddels is de iPhone Pocket zowaar uitverkocht. De iPhone Pocket is een speciale editie in samenwerking met Issey Miyake, de ontwerpstudio van de gelijknamige, inmiddels overleden Japanse ontwerper die het handelsmerk van Steve Jobs ontwierp: de zwarte coltrui. Toch is het niet meer dan een 3D-gebreide hoes voor de iPhone die je kunt dragen of aan je tas kunt bevestigen.

9. Apple Pro Stand (2019)

De Pro Stand voor de Pro Display XDR werd in 2019 geïntroduceerd en kost maar liefst 1099 euro. Er is natuurlijk geen enkele rechtvaardiging voor het feit dat een aluminium standaard net zo duur is als een iPhone, hoe veelzijdig hij ook is.

8. Apple Vision Pro (2024)

Het was bekend dat de Apple Vision Pro duur zou worden. Toch lag de introductieprijs tijdens WWDC 2023 met 3499 dollar (3999 euro) hoger dan de verwachtingen. Het is misschien een redelijke prijs voor een geavanceerde ruimtelijke computer van de eerste generatie. Maar gezien het feit dat hij nog steeds geen Mac kan vervangen en gezien de beperkingen van visionOS, kunnen we met zekerheid zeggen dat de ambitieuze headset belachelijk duur is.

7. Macintosh XL (1985)

In 1985 was de Macintosh XL geen nieuwe Mac, maar een hergebruik van de mislukte Apple Lisa. Die kon je toen kopen voor 3995 dollar, wat omgerekend naar vandaag de dag (rekening houdend met inflatie) ongeveer 12.000 dollar zou zijn. Als je bedenkt dat de originele Lisa (zie nummer 2) voor 9995 dollar werd verkocht, was de Macintosh XL ronduit betaalbaar en verkocht hij zelfs redelijk goed. Toch werd hij vier maanden later alweer uit de handel genomen.

6. iMac Pro (2017)

Apple bracht in 2017 de iMac Pro op de markt, een krachtigere versie van de iMac die gericht was op professionals met bijzonder hoge eisen. Hij was uitgerust met hoogwaardige componenten, waaronder een Intel Xeon-processor met maximaal 18 cores, een 5K-scherm en een AMD Vega-grafische kaart, maar kostte ook 5499 euro. Aanvankelijke geruchten zeiden dat het apparaat mogelijk 17.000 dollar zou gaan kosten. Klanten waren dan ook aangenaam verrast toen ze hoorden dat de maximale versie (inclusief Final Cut Pro X en Logic Pro X) ‘slechts’ 16.146 euro kostte.

5. Mac voor het 20-jarig jubileum (1997)

Ter ere van het 20-jarig bestaan in 1997 produceerde Apple 12.000 exemplaren van de Twentieth Anniversary Macintosh (TAM) om het gevoel voor design van Apple te demonstreren. Dit high-end apparaat had een plat beeldscherm en een Bose-geluidssysteem, maar was met een prijs van 7499 dollar (tegenwoordig zo’n 14.600 dollar) een van de duurste apparaten van het bedrijf. De Mac was zo futuristisch dat Apple hem zelfs in een limousine aan klanten leverde. Hij raakte echter pas uitverkocht toen Apple de prijs verlaagde tot 1995 dollar.

4. Apple Watch van 18 karaats goud (2015)

In 2015 bracht Apple de 18-karaats gouden Apple Watch Edition voor een absurd bedrag van 17.000 dollar op de markt. Het was exact hetzelfde horloge als de versie van 349 dollar (of 399 euro) en een paar jaar later ook al weer verouderd. Apple richt zich met zijn smartwatches nog steeds op het rijkere deel van de wereldbevolking, maar de high-end modellen van Hermès kosten maximaal 2099 euro, wat een stuk gemakkelijker te verteren is.

3. Macintosh Portable (1989)

Als je de 16 inch Macbook Pro al duur vindt, moet je weten dat de Macintosh Portable uit 1989 maar liefst 7300 dollar kostte. Dat komt vandaag de dag overeen met zo’n 18.500 dollar. Hoewel hij technisch gezien ‘portable’ was, woog hij meer dan 7 kilo en had hij een batterijduur van zo’n 10 uur . Het was een belangrijke stap in de richting van de PowerBook en MacBook, maar vanwege de hoge prijs werd hij niet door het grote publiek geaccepteerd, waardoor Apple hem in 1991 uit de handel nam.

2. Lisa (1983)

Lisa werd in 1983 geïntroduceerd voor 9995 dollar (tegenwoordig meer dan 31.000 dollar) en was een van de eerste desktopcomputers van Apple. Vanwege de exorbitant hoge prijs voldeden de verkoopcijfers van Lisa niet aan de verwachtingen. Daarom begroef Apple 2700 Lisa-apparaten op een stortplaats en bracht een paar jaar later de Macintosh-serie op de markt voor een lagere prijs.

1. Mac Pro (2019)

De duurste kaasrasp ter wereld! In 2019, een jaar voor het begin van het M-chip-tijdperk, bracht Apple een modulaire Mac Pro-tower voor power users op de markt. In de hoogste configuratie kostte de computer met Intel-processor ongeveer 64.000 euro zonder beeldscherm. Daarmee is het mogelijk het duurste product dat Apple ooit op de markt zal brengen, nu het plan voor een zelfrijdende auto is geschrapt. Het is in elk geval de duurste van de 12 Apple-producten in deze lijst. Vandaag de dag kost de nieuwste, volledig uitgeruste Mac Pro met M2 Ultra nog maar 14.299 euro, een aanzienlijke daling vergeleken met 64.000 euro.