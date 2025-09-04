Deze 10 producten brengt Apple nog uit in 2025 (naast de iPhone 17)

De belangrijkste presentatie van 2025 is natuurlijk de nieuwe iPhone-serie, maar daarnaast presenteert Apple dit jaar nog 10 nieuwe producten!

Deze 10 producten presenteert Apple nog in 2025

Hieronder noemen we 10 andere Apple-producten dan de iPhone 17-serie die waarschijnlijk nog in 2025 op de markt komen. Sommige worden al gepresenteerd tijdens het ‘Awe Dropping‘-event dat plaatsvindt op dinsdag 9 september, andere producten volgen pas later dit jaar. We zetten ze voor je op een rij.

1. Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra 3 krijgt een iets groter scherm, S11-chip, 5G-ondersteuning en satellietverbinding voor het verzenden en ontvangen van sms-berichten in ondersteunde gebieden zonder wifi en mobiele dekking. Verder waarschijnlijk sneller opladen en een OLED-scherm met een grotere kijkhoek.

2. Apple Watch Series 11

Één van de 10 producten die Apple in 2025 nog op de markt brengt, is de Apple Watch Series 11. Verwacht verbeterde specificaties met een S11-chip en kleinere veranderingen. De bètacode van iOS 26 bevat naar verluidt verwijzingen naar een nog niet uitgebrachte ‘Slaapscore’-functie die exclusief zou kunnen zijn voor de volgende Apple Watch-modellen.

3. Apple Watch SE 2025

Ook wel Apple Watch SE 3 (en mogelijk zelfs Apple Watch 11e). Een groter scherm en een S11-chip. Er waren aanvankelijk geruchten dat het toestel een plastic behuizing in felle kleuren zou krijgen, maar dat lijkt niet meer het geval te zijn. Aangezien de Apple Watch SE sinds 2022 niet meer is bijgewerkt, heeft hij veel functies in te halen.

4. iPad Pro

Ook een nieuwe iPad Pro is één van de 10 producten die Apple nog in 2025 gaat presenteren. De volgende iPad Pro wordt waarschijnlijk aangedreven door de volgende generatie M5-chip. Daarnaast wordt het apparaat naar verluidt uitgerust met twee camera’s aan de voorkant, voor zowel staande als liggende weergave.

5. Vision Pro

Er worden kleine vernieuwingen verwacht voor de Vision Pro, zoals een M4-chip of een M5-chip. Daarnaast waarschijnlijk een nieuwe hoofdband die het comfortabeler maakt om de headset gedurende langere tijd te dragen.

6. Apple TV 4K (4e generatie)

Geruchten over de nieuwe generatie Apple TV 4K spreken over een A17 Pro-chip voor snellere prestaties en een door Apple ontworpen wifi- en Bluetooth-chip met ondersteuning voor WiFi 6E of WiFi 7. Er gaan ook geruchten over een ingebouwde FaceTime-camera, maar het is onduidelijk of die al in het aankomende model zal worden opgenomen.

7. HomePod mini (2e generatie)

Een nieuwe HomePod mini is ook een van de 10 apparaten die Apple in 2025 nog op de markt brengt. Waarschijnlijk krijgt die een S9-chip of nieuwer en een door Apple ontworpen wifi- en Bluetooth-chip met ondersteuning voor WiFi 6E of WiFi 7. Vermoedelijk ook een verbeterde geluidskwaliteit.

8. AirTag 2

De AirTag 2 maakt gebruik van de nieuwe U2-chip die werd geïntroduceerd in de iPhone 15-serie. Dit moet de functie Nauwkeurig zoeken drastisch verbeteren. Met de huidige AirTag werkt Nauwkeurig zoeken tot op 30 meter afstand. Met de AirTag 2 wordt dat 90 meter.

9. AirPods Pro 3

De AirPods Pro 3 krijgen waarschijnlijk een vernieuwd ontwerp, verbeterde geluidskwaliteit, verbeterde ruisonderdrukking en hartslagmeting.

10. Studio Display 2

De laatste van de 10 nieuwe producten in 2025 is de Studio Display 2. Een nieuwe versie van de Studio Display krijgt mini-LED backlight. De monitor verschijnt waarschijnlijk eind 2025 (of in het ergste geval begin 2026).

iPhone 17-event

