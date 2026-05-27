10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max verschijnen in september en er zijn al veel geruchten over – hier zijn 10 features die je kunt verwachten.

Apple zou aanvankelijk van plan zijn om de iPhone 18 Pro volledig opnieuw vorm te geven. Volgens eerdere geruchten zou Face ID volledig onder het scherm verwerkt zijn, waardoor alleen nog een kleine selfie-camera zichtbaar bleef in de linkerbovenhoek van het display. Nieuwe informatie schetst inmiddels een iets ander beeld.

Volgens de laatste geruchten verhuist slechts één onderdeel van Face ID naar onder het scherm. Daardoor verdwijnt het Dynamic Island niet helemaal, maar wordt het wél een stuk kleiner bij de iPhone 18 Pro-modellen. Daarnaast bereidt Apple nog meer vernieuwingen voor. We zetten de 10 belangrijkste features die momenteel worden verwacht voor de iPhone 18 Pro voor je op een rij.

1. Dark Cherry

De speciale kleur voor de iPhone 18 Pro-modellen zou naar verluidt ‘Dark Cherry’ worden, naast Light Blue, Dark Gray en Silver. Dat is een donkere tint die een beetje tussen bordeauxrood en donkerpaars in zit. De huidige kleuren Kosmisch Oranje en Diepblauw zullen naar verwachting uit het assortiment worden gehaald.

2. Kleiner Dynamic Island

Er gaan geruchten dat het infraroodlampje van Face ID bij de iPhone 18 Pro-modellen onder het scherm wordt geplaatst. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een kleiner Dynamic Island op deze toestellen.

3. LTPO+ displays

De volgende Pro-modellen krijgen waarschijnlijk hetzelfde ontwerp hebben als de iPhone 17 Pro-modellen, met schermformaten van 6,3 en 6,9 inch en een camera-eiland met drie camera’s aan de achterzijde. De schermen zouden gebruikmaken van de zogenaamde LTPO+-schermtechnologie, wat moet bijdragen aan een langere batterijduur.

4. A20 Pro-chip

De volgende generatie A20 Pro-chip van Apple maakt waarschijnlijk gebruik van het eerste generatie 2nm-proces van TSMC. Voorganger A19 Pro is op 3nm gebaseerd. Dankzij de 2nm-architectuur en een nieuw ontwerp van de behuizing zou de A20 Pro-chip een aanzienlijke verbetering moeten opleveren op het gebied van prestaties en energie-efficiëntie.

5. Aanpasbaar diafragma

Volgens geruchten beschikt de hoofdcamera in beide iPhone 18 Pro-modellen over een nieuwe feature en dat is een variabel diafragma. Daardoor kunnen gebruikers de hoeveelheid licht regelen die door de lens van de camera valt en de sensor bereikt. Dit geeft meer controle over de scherptediepte. Aangezien iPhones vanwege de beperkte afmetingen van smartphones over kleinere beeldsensoren beschikken, is het onduidelijk in hoeverre deze verbetering daadwerkelijk zinvol is.

6. C2-modem

De door Apple zelf ontwikkelde C1-modem voor 5G en LTE maakte vorig jaar zijn debuut in de iPhone 16e, waarna de C1X-chip in de iPhone Air volgde. Apple stelt dat de C1X-modem tot twee keer zo snel is als de C1-modem en de meest energiezuinige modem die ooit in een iPhone is gebruikt. Deze verbeteringen zullen naar verwachting worden voortgezet met de derde generatie C2-modem van Apple in de iPhone 18 Pro-modellen.

7. 5G via satelliet

Met de C2-modem zouden de iPhone 18 Pro-modellen naar verluidt 5G via satelliet ondersteunen. Je kunt dan op internet surfen zonder wifi of mobiele verbinding.

8. N2-chip

De meeste iPhone 17-modellen en de iPhone Air zijn uitgerust met een door Apple ontworpen N1-chip die Wi-Fi 7, Bluetooth 6 en Thread ondersteunt. Apple zegt dat de N1-chip ook de algehele prestaties en betrouwbaarheid van functies als Persoonlijke Hotspot en AirDrop verbetert. De iPhone 18 Pro-modellen worden waarschijnlijk uitgerust met de volgende generatie N2-chip van Apple. Het is alleen nog niet bekend welke verbeteringen deze upgrade met zich mee zal brengen.

9. Vereenvoudigde cameraregelaar

Naar verwachting zal Apple de cameraregelaar op de iPhone 18 Pro-modellen vereenvoudigen door de aanraakgevoeligheid en de haptische feedback te verwijderen. De vernieuwde knop is dan alleen nog drukgevoelig.

10. Nieuw ontworpen achterkant

Het gerucht gaat dat het Ceramic Shield-gedeelte voor MagSafe aan de achterzijde bij de iPhone 18 Pro-modellen een meer mat en naadloos uiterlijk krijgt in vergelijking met het huidige tweekleurige ontwerp.

iPhone 18 Pro verschijnt in september

