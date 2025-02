Deze 10 aankondigingen doet Apple mogelijk nog in dit voorjaar

We denken dat Apple dit voorjaar 10 nieuwe producten presenteert – niet via een event, maar via persberichten. Dit kun je ervan verwachten.

Deze 10 aankondigingen doet Apple deze lente

Er zijn veel geruchten uit betrouwbare bronnen over specifieke aankondigingen in de komende weken. We komen in totaal uit op 10 nieuwe producten die Apple in een event zou kunnen presenteren, maar die waarschijnlijk ergens dit voorjaar verschijnen. Dit zijn ze:

Een nieuwe kleur voor de iPhone 16 iPhone 16E (iPhone SE 4) De eerste modemchip van Apple (in de ‌iPhone 16E) iPad (11e generatie, A17 Pro- of A18-chip) iPad Air (11 en 13 inch, M3- of M4-chip) Nieuw ontworpen Magic Keyboard voor de ‌iPad Air‌ MacBook Air (13 en 15 inch, M4-chip) AirTag 2 Vision Pro-gerelateerde aankondiging (bijvoorbeeld een nieuwe versie met M5-chip en ondersteuning voor Apple Intelligence) Apple HomePad preview (verschijnt later in 2025)

Apple komt dit voorjaar eerst met de iPhone 16E

De teaser van Tim Cook op sociale media voor een nieuw Apple-product op 19 februari heeft zeer waarschijnlijk betrekking op de iPhone 16E (iPhone SE 4). Hoewel het bericht van Cook ten minste één product onthulling bevestigt, suggereert het ook dat Apple geen volwaardig event houdt in de komende weken.

Apple heeft in het verleden wel vaker persberichten gebruikt om producten te introduceren. Maar het heeft ook weleens een heel event georganiseerd voor relatief bescheiden aankondigingen. Bijvoorbeeld het ‘Scary Fast‘-event in oktober 2023, waarbij alleen de M3 MacBook Pro en iMac-modellen werden onthuld.

In maart volgt er meer

Er wordt algemeen verwacht dat Apple dit voorjaar verschillende nieuwe apparaten aankondigt. Naast de iPhone 16E komt er bijvoorbeeld een nieuwe MacBook Air met M4-chip en verwachten we ook bijgewerkte iPads en iPad Air-modellen. Mark Gurman van Bloomberg zegt dat de M4 MacBook Air binnen enkele weken op de markt zou moeten komen.

Apple heeft ook al wel eens een event in februari gehouden, maar dat is zeldzaam. De afgelopen jaren werden nieuwe producten over het algemeen in maart aangekondigd. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het evenement in 2022, waarbij de groene iPhone 13, de iPhone SE van de derde generatie, de Mac Studio en de Studio Display werden geïntroduceerd.