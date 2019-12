Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

MacBook Pro kopen: Dit moet je weten

Zoals de naam al doet vermoeden, is de MacBook Pro het krachtigste model uit de laptopfamilie van Apple. Samen met de MacBook Air en de MacBook is de MacBook Pro ongekend populair. De laptops worden veelal gekocht vanwege de uitstekende prestaties en het mooie design. De MacBook Pro is speciaal bedoeld voor de gebruiker die flink wat van zijn laptop vraagt. Denk hierbij aan grafische ontwerpers met RAW-bestanden, data-analisten die zware programma’s draaien of de fervente gamers.

De eerste MacBook Pro werd in 2006 geïntroduceerd en heeft regelmatig een upgrade gekregen. In oktober 2016 werd de MacBook Pro volledig in een nieuw jasje gestoken. Zo is bijvoorbeeld de Touch Bar toegevoegd. Dit is een klein touchscreen boven het toetsenbord dat bij iedere app weer andere knoppen laat zien. Hierover lees je alles in onze review. Ook in 2018 werd een herziene versie uitgebracht. Deze keer met hetzelfde design, maar wel verbeteringen onder de motorkap zoals een nieuwe chip die voor snelle prestaties zorgt en zuiniger omgaat met de accu. Bovendien is er ondersteuning voor Siri toegevoegd en kun je je laptop dus bedienen met je stem.

Uitvoeringen MacBook Pro

Apple heeft alleen de MacBook Pro met Touch Bar in 2018 vernieuwd. Deze is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

Eerdere modellen hadden 8GB of 16GB RAM. Bij het 15,4-inch model is het ook mogelijk om te kiezen voor 32GB aan werkgeheugen. Handig voor mensen die hun MacBook gebruiken voor het uitvoeren van zware taken. Welke MacBook Pro je koopt, ligt geheel aan jezelf. Heb je nu een hele oude laptop en ben je wel aan vernieuwing toe? Dan is de MacBook Pro uit 2017 al een hele verbetering. Als je een ruim budget hebt, dan is de MacBook Pro uit 2018 met Touch Bar wel een hele mooie en krachtige laptop.

Daarnaast is er ook nog de keuze uit de schermgrootte. Neem je je laptop iedere dag mee naar werk en gebruik je hem onderweg veel? Dan is een 15,4-inch scherm wellicht wat groot. Tijdens het bewerken van video’s is een groter scherm wel weer handig! Oudere uitvoeringen die nog te koop zijn, zijn de MacBook Pro 2017, MacBook Pro 2016 en de MacBook Pro 2015.

Prijzen van de MacBook Pro

De adviesprijzen voor de MacBook Pro 2018 met een 13,3-inch scherm en Touch Bar zijn 1999 euro (256GB) en 2249 euro (512GB). De 15,4-inch versie is uitgebracht voor 2799 euro (256GB) en 3299 euro (512GB). De huidige MacBook Pro aanbiedingen vind je in onze prijsvergelijker. Daar zie je de laagste prijzen voor nieuwe en gebruikte modellen. Een refurbished MacBook is altijd gecontroleerd door een professioneel bedrijf. Bij aankoop krijg je minimaal 1 jaar garantie en worden accessoires als een oplader meegeleverd. Je herkent de tweedehands MacBook Pro in onze prijsvergelijker aan het kringloop icoon.

Waar moet je op letten bij het kopen van de MacBook Pro

Voordat je tot aankoop overgaat, bepaal je eerst welke MacBook Pro het beste bij jou past. Afhankelijk van je wensen en je budget kies je een laptop uit. Je kunt het SSD-geheugen achteraf niet uitbreiden, dus kijk of je voldoende hebt aan de standaard 256GB. Denk je veel apps nodig te hebben of ben je bang dat je te weinig opslaggeheugen hebt? Ga dan voor 512GB. Ook is er de keuze uit verschillende schermgroottes van 13,3 en 15,4 inch.

Ben je van plan om je nieuwe laptop alleen te gebruiken voor tekstverwerken en wat internetten? Dan past de MacBook of zelfs de MacBook Air beter bij je. Ga je voor een Refurbished MacBook Pro model? Kijk dan goed in welke conditie de laptop is. Zo kun je bij refurbished modellen kiezen uit: Zo goed als nieuw, licht gebruikt of zichtbaar gebruikt. De laatste categorie heeft uiteraard de laagste prijs.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste MacBook Pro aanbieding?

De beste aanbiedingen voor de MacBook Pro vind je via onze prijsvergelijker. De goedkoopste prijzen staan altijd bovenaan de pagina. Wil je zelf kiezen welk model, welke kleur of welk SSD-geheugen je gaat kopen? Selecteer deze opties dan via de filters aan de zijkant. De prijzen worden voortdurend bijgewerkt.