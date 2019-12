Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Refurbished MacBook Pro kopen: vergelijk prijzen en aanbiedingen

De Macbook Air is een lichtgewicht laptop van Apple die in 2008 verscheen. Over de jaren heen zijn er verniewde versies van de Macbook Air verschenen met telkens betere hardware en in 2018 een vernieuwd ontwerp. Refurbished vind je voornamelijk de Macbook Air modellen uit 2013 en 2015. De Apple laptop is verkrijgbaar in een 11,6 inch en 13,3 inch formaat in de kleuren zilver, grijs en goud. Qua opslag heb je de keuze uit 128, 256 en 512GB.

Waar moet je op letten bij het kopen van een Macbook Pro refurbished?

Bij het kopen van een refurbished Macbook Pro zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Onze filters helpen jou om een goede keus te maken. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

Geheugen: Meer GB betekent meer ruimte voor bestanden, foto’s, video’s en muziek. Daarnaast heb je met meer GB extra ruimte om programma’s te installeren. Vergelijk met je huidige laptop om te kijken hoeveel GB je minimaal nodig hebt.

Meer GB betekent meer ruimte voor bestanden, foto’s, video’s en muziek. Daarnaast heb je met meer GB extra ruimte om programma’s te installeren. Vergelijk met je huidige laptop om te kijken hoeveel GB je minimaal nodig hebt. Kleur: De Macbook Pro vind je in de kleuren zilver en grijs.

De Macbook Pro vind je in de kleuren zilver en grijs. Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de Macbook Pro weer. Hoe meer gebruikerssporen de Macbook Pro heeft, hoe goedkoper de laptop is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van de Macbook Pro weer. Hoe meer gebruikerssporen de Macbook Pro heeft, hoe goedkoper de laptop is. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished Macbook Pro. Let wel op dat de accu en accessoires vaak een afwijkende garantietermijn hebben.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished Macbook Pro. Let wel op dat de accu en accessoires vaak een afwijkende garantietermijn hebben. Accessoires: Standaard wordt er een adapter en oplaadkabel meegeleverd. Accessoires zoals een muis moeten apart aangeschaft worden.

Standaard wordt er een adapter en oplaadkabel meegeleverd. Accessoires zoals een muis moeten apart aangeschaft worden. Levertijd: We raden je aan om te kiezen voor een aanbieder met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je Macbook moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.

We raden je aan om te kiezen voor een aanbieder met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je Macbook moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt. Shopwaardering: Als je een aanbieder wilt kiezen op basis van ervaringen van andere klanten, filter dan op een minimale shopwaardering.

Ben je nog op zoek naar meer informatie over refurbished Macbooks? In onze koopgids vertellen wij alles over een refurbished Macbook en geven wij uitgebreid uitleg en advies over waar je allemaal op moet letten bij het kopen van een refurbished Macbook.

Alternatieven voor een refurbished Macbook Pro

Refurbished Macbook Air: Heb je niet de kracht van een Macbook Pro nodig, en heb je liever een lichter exemplaar? Dan kun je de refurbished Macbook Air overwegen. Deze Macbook is een stukje goedkoper en daarnaast in een kleiner formaat van 11,6 inch verkrijgbaar. Daarnaast is de Macbook Air lichter en dunner dan de Macbook Pro waardoor je hem makkelijker meeneemt. Kijk je naar een Macbook Air die ouder is dan 2018? Dan beschikt de Macbook Air over een lagere resolutie dan de Macbook Pro.