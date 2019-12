Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

MacBook Air kopen: Dit moet je weten

De MacBook Air is de meest verkochte laptop van de Amerikaanse fabrikant. Apple bracht haar eerste MacBook Air in 2008 uit en inmiddels zijn er al vele nieuwe versies verschenen. De nieuwste versie werd in het najaar van 2018 geïntroduceerd. De nieuwe MacBook Air 2018 heeft een Retina-scherm van 13,3-inch waardoor beelden haarscherp ogen. Ook is hij een stuk sneller dan de oudere modellen en zijn de vele aansluitingen gelukkig behouden. Net als zijn voorgangers is de MacBook Air 2018 lekker licht en slank waardoor je hem makkelijk onderweg meeneemt. Alles over de nieuwe MacBook Air lees je in onze review.

Uitvoeringen MacBook Air

De MacBook Air 2018 is in drie verschillende uitvoeringen te verkrijgen:

Alledrie hebben 8 GB aan werkgeheugen. Ook kun je kiezen uit drie verschillende kleuren: spacegrijs, zilver en goud. Het is aan jezelf welk opslaggeheugen je kiest. Gebruik je de laptop voor ‘simpele’ taken als tekstverwerken en internetten, heb je aan 128GB al voldoende. Werk je veel met apps of wil je er zeker van zijn dat je geen ruimte tekort komt? Ga dan voor 256 of 512GB. Ook oudere modellen van de MacBook Air zijn nog steeds verkrijgbaar: MacBook Air 2017 en MacBook Air 2015.

Prijzen van de MacBook Air

De adviesprijs voor de nieuwe MacBook Air 2018 met 128GB SSD bedraagt 1349 euro. Voor de versies met 256GB en 512GB betaal je respectievelijk 1599 en 1849 euro. Wil je een MacBook Air 2018 kopen? Kijk dan voor de actuele aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de laagste prijzen voor nieuwe en gebruikte modellen. Een refurbished MacBook Air is altijd gecontroleerd door een professioneel bedrijf. Bij aankoop krijg je minimaal 1 jaar garantie en worden accessoires als een oplader meegeleverd. Je herkent de tweedehands MacBook Air in onze prijsvergelijker aan het kringlooplogo.

Waar moet je op letten bij het kopen van de MacBook Air

Schaf je de nieuwste MacBook Air aan, dan is het vooral kiezen uit de kleur en de opslagruimte. Bij oudere MacBook Air-modellen kun je ook kiezen uit de schermgrootte (11,6 en 13,3 inch) en schermresolutie. Let daar dus goed op voordat je het verkeerde model bestelt. Vind je een nieuwe MacBook Air te duur? Dan raden we je aan om te kijken naar een refurbished model. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende condities: Van zo goed als nieuw tot zichtbaar gebruikt. Die laatste categorie is vanzelfsprekend het goedkoopst. Lees hier onze Refurbished MacBook tips voor het aanschaffen van een Refurbished MacBook Air.

De MacBook Air is het instapmodel van de reeks laptops die Apple aanbiedt. Voor simpele taken is de MacBook Air meer dan geschikt. Ben je echter een grafisch ontwerper of werk je veel met zwaardere bestanden als RAW? Dan raden we je aan om te kijken naar een MacBook Pro.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste MacBook Air aanbieding?

De beste aanbiedingen voor de MacBook Air vind je via onze prijsvergelijker. De goedkoopste prijzen staan altijd bovenaan de pagina. Wil je zelf kiezen welk model, welke kleur of welk SSD-geheugen je gaat kopen? Selecteer deze opties dan via de filters aan de zijkant. We werken alle prijzen meerdere keren per dag bij, dus je betaalt nooit teveel.