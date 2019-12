Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone los bestellen

In de Apple Store en via webshops kun je eenvoudig de nieuwste iPhone los bestellen, maar ook bijvoorbeeld het goedkopere instapmodel. Eerdere iPhones zijn geschikt voor minder veeleisende gebruikers, maar als je probleemloos de nieuwste apps en games wilt spelen, kun je het beste gaan voor de topmodellen van Apple.

Vind je via het officiële verkooppunt van Apple niet de gewenste iPhone, dan kun je het aanbod van webshops bekijken. Vaak bieden deze oudere modellen aan met aantrekkelijke kortingen. Ook heb je bij webshops vaak meer keuze voor wat betreft de opslagruimte en kleur van een losse iPhone.

Veelgestelde vragen

Tweedehands iPhone kopen

Heb je de keuze gemaakt om een losse iPhone te kopen, dan kun je ook gaan voor een tweedehands toestel. Soms ben je dan zelfs voordeliger uit, dan wanneer je de iPhone koopt via de Apple Store of een webshop. Het is wel belangrijk dat je bij een tweedehands iPhone controleert of de verkoper betrouwbaar is. Laat het toestel niet opsturen, maar controleer het op beschadigingen en check het serie- of IMEI-nummer (op het label met de streepjescode op de verpakking) om na te gaan dat de iPhone niet gestolen is.

Apple-smartphones zijn redelijk waardevast, wat betekent dat tweedehands iPhones in veel gevallen nog best prijzig zijn. Vaak ligt de tweedehands vraagprijs slechts een paar tientjes onder de nieuwprijs; bepaal voor jezelf of deze relatief kleine besparing het waard is om te gaan voor een gebruikte iPhone.

Veelgestelde vragen

Losse iPhone toestelprijzen

De Apple Store voert vaste prijzen voor de iPhones die het aanbiedt. De online winkel van Apple heeft momenteel drie modellen in voorraad die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren en met meer of minder opslagruimte. Omdat een losse iPhone best een investering is, doe je er goed aan te overwegen hoeveel GB opslagruimte je nodig hebt. Zeker omdat het geheugen van de iPhone niet uitbreidbaar is.

Webshops bieden in veel gevallen een groter aanbod iPhones aan en bijvoorbeeld oudere modellen die niet meer in de Apple Store beschikbaar zijn. De prijzen voor een iPhone verschillen per webshop, dus het is slim om aanbiedingen te vergelijken voordat je tot koop overgaat.

Sim only of abonnement

De meeste smartphonegebruikers en iPhone-bezitters kopen elke twee jaar een nieuw toestel. Loopt je abonnement af en is je iPhone nog prima te gebruiken, dan kan het interessant zijn om voor een sim only te gaan. Je betaalt dan alleen voor de belminuten, sms’jes en data die je gebruikt, en dus niet voor het dure toestel dat normaal gesproken bij een abonnement zit.

Hoef je sowieso niet het nieuwste van het nieuwste, dan is het in veel gevallen goedkoper om een sim only abonnement af te sluiten en er losse, minder nieuwe (of refurbished) iPhone bij te kopen. Bereken je de kosten over de gehele looptijd van je abonnement, dan zul je merken dat je goedkoper uit bent. De besparing kan oplopen tot tientallen euro’s per jaar.

Het aanbod sim only’s in Nederland is echter groot. Om te zien waar je het best en goedkoopst uit bent, kun je de prijsvergelijker van OnlySim.nl gebruiken. Die bevat het complete aanbod sim only aanbiedingen en laat je gemakkelijk filteren op onder meer specificaties, prijs en provider. Daarnaast kun je gebruikmaken van de keuzehulp of bellen met de klantenservice voor persoonlijk advies van telecomexperts.