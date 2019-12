Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Refurbished iPhone kopen: alles wat je moet weten

Ben jij op zoek naar een iPhone, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is een refurbished iPhone een goed alternatief. Als je een refurbished iPhone koopt, bespaar je al gauw 20 procent op de originele prijs en zo kun je dus voordeliger een iPhone aanschaffen. Daarbij ben je niet alleen goedkoper uit, maar lever je ook nog eens een goede bijdrage aan een duurzame samenleving.

Refurbished telefoons worden uitgebreid getest, gecontroleerd, schoongemaakt en onderdelen worden waar nodig vervangen. Mocht er toch iets defect gaan na de aanschaf, dan heb je recht op minimaal twee jaar garantie bij de aanbieders in onze vergelijker.

Waar kan ik het beste een iPhone refurbished kopen?

Door de grote diversiteit van aanbieders in de markt heb je enorm veel keuze waar je een refurbished iphone kunt kopen. De vraag waar je het beste je refurbished smartphone kunt aanschaffen, heeft geen eenduidig antwoord, maar is afhankelijk van de factoren die jij belangrijk vindt. De prijsvergelijkers van iPhoned helpen je bij het maken van de beste keuze. We adviseren je ook altijd naar reviews van andere consumenten te kijken. Neem hun ervaringen mee in je overweging. Ook is het goed om te kijken of de aanbieder bij het keurmerk refurbished is aangesloten.

Hoe vergelijk je refurbished iPhone aanbiedingen met elkaar

In onze refurbished iPhone vergelijker heb wij diverse filters opgenomen die je kunnen helpen bij het vinden van de beste refurbished deal. Zo kun je bepalen welke factoren voor jou belangrijk zijn en zien welke deal het beste bij jouw voorkeur aansluit. Hieronder leggen we uit hoe je onze filters het best kunt gebruiken

Model: Bepaal eerst voor welk model je gaat. Vanaf de iPhone 6s ben je verzekerd van goede prestaties en de laatste software-updates.

Bepaal eerst voor welk model je gaat. Vanaf de iPhone 6s ben je verzekerd van goede prestaties en de laatste software-updates. Geheugen: Meer GB betekent meer ruimte voor apps, foto’s en video’s. Vergelijk met je huidige toestel om te kijken hoeveel GB je minimaal nodig hebt.

Meer GB betekent meer ruimte voor apps, foto’s en video’s. Vergelijk met je huidige toestel om te kijken hoeveel GB je minimaal nodig hebt. Kleur: Standaard kun je een iPhone in de kleuren zilver, grijs en goud vinden. De iPhone XR is verkrijgbaar is fellere kleuren.

Standaard kun je een iPhone in de kleuren zilver, grijs en goud vinden. De iPhone XR is verkrijgbaar is fellere kleuren. Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van het toestel weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPhone heeft, hoe goedkoper het toestel is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van het toestel weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPhone heeft, hoe goedkoper het toestel is. Keurmerk: Koop je een smartphone met het Keurmerk Refurbished, dan weet je dat je goed zit. Deze toestellen én verkopers zijn gecontroleerd op kwaliteit en betrouwbaarheid door een onafhankelijke partij, en na je aankoop ben je verzekerd van twee jaar garantie op alle onderdelen.

Koop je een smartphone met het Keurmerk Refurbished, dan weet je dat je goed zit. Deze toestellen én verkopers zijn gecontroleerd op kwaliteit en betrouwbaarheid door een onafhankelijke partij, en na je aankoop ben je verzekerd van twee jaar garantie op alle onderdelen. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPhone. Let wel op dat de accu en accessoires vaak een afwijkende garantietermijn hebben.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPhone. Let wel op dat de accu en accessoires vaak een afwijkende garantietermijn hebben. Accessoires: Standaard wordt er een oplader en sim-uitdrukpen meegeleverd. Per aanbieder verschilt het of er oordopjes meegeleverd worden.

Standaard wordt er een oplader en sim-uitdrukpen meegeleverd. Per aanbieder verschilt het of er oordopjes meegeleverd worden. Levertijd: We raden je aan om te kiezen voor een aanbieder met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.

We raden je aan om te kiezen voor een aanbieder met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt. Shopwaardering: Als je een aanbieder wilt kiezen op basis van ervaringen van andere klanten, filter dan op een minimale shopwaardering..

Wil je meer weten over refurbished iPhones of weten waar je op moet letten bij de aanschaf? Bekijk dan onze refurbished iPhone koopgids.

Welke iPhones kan ik refurbished kopen?

Bijna alle iPhones zijn refurbished verkrijgbaar. Het duurt vaak wel een paar maanden voordat het eerste aanbod van een nieuw model verschijnt. Verder veranderen de actuele prijzen en aanbiedingen erg snel. Gebruik daarom onze prijsvergelijker voor de beste refurbished deals in de markt: