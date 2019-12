iPhone XS los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

De iPhone XS prijs in Nederland

Wil je een losse iPhone XS aanschaffen, dan zul je diep in de buidel moeten tasten. Het goedkoopste model met 64GB opslag kost 1159 euro. Voor de uitvoeringen met 256GB en 512GB betaal je respectievelijk 1329 en 1559 euro. Heb je nog een oude iPhone liggen, dan kun je deze inruilen om korting op de iPhone XS te krijgen. Ook zijn er verschillende partijen die iPhones opkopen. Lees ons tip artikel over iPhone inruilen voor meer informatie.

iPhone XS los prijzen:

Inmiddels is het toestel in prijs gedaald, zeker als je voor een refurbished iPhone XS gaat. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Je koopt een zo goed als nieuwe smartphone, met doorgaans twee jaar garantie.

Wil je toch liever de grootste iPhone die Apple tot nu toe heeft gemaakt, de iPhone XS Max voor €100 meer. Hieronder de adviesprijzen bij introductie.

iPhone XS Max los prijzen:

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone XS

Koop je een losse iPhone XS, dan haal je een simlockvrij toestel in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Dit is eventueel uit te breiden met AppleCare+, de schadeverzekering die onder meer dekt tegen val- en waterschade. Gezien de prijs van de XS is dat geen overbodige luxe, al is het goed om te weten dat het toestel stof- en waterbestendig is. Mocht je geen verzekering afsluiten, gebruik dan in ieder geval een hoesje om de smartphone tegen vallen beschermen.

Benieuwd waar je de iPhone XS het goedkoopst kunt aanschaffen? Gebruik de prijsvergelijker van iPhoned om de beste aanbieding te vinden, met of zonder abonnement. De scherpste deals staan bovenaan en met filteropties kun je sorteren op onder meer geheugen, kleur, levertijd en garantie. Ook zie je in één oogopslag welke webshops het best worden beoordeeld door klanten.

Sim-only of iPhone XS met abonnement?

Ben je liever niet te veel kwijt aan je kosten voor mobiele telefonie en wil je een BKR-registratie vermijden? Dan is het verstandig de iPhone XS los te kopen en te combineren met een sim only. De meeste Nederlandse providers bieden goedkope sim only abonnementen aan, met veel data en belminuten voor relatief weinig geld. Bij sommige aanbieders heb je de optie om een maandelijks opzegbaar contract af te sluiten. Meer weten? Ga naar zustersite OnlySim voor de beste sim only aanbiedingen en handige (bespaar)tips.

Beste iPhone XS deals per provider:

De opvolger van de iPhone XS kopen?

Een recentere toestel van Apple is de directe opvolger van de iPhone XS, namelijk de iPhone 11 Pro. Dit toestel kwam uit in september 2019 en beschikt onder andere over een snellere A13 processor en een groothoekcamera waardoor je een groter beeld vastlegt. Benieuwd geworden? Bekijk de prijzen voor de iPhone 11 Pro los in onze vergelijker.