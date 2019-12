iPhone XS in prijs verlaagd en nu €12,50 korting per maand op je bundel!

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone XS met abonnement: dit moet je weten

De iPhone XS werd gelijktijdig met de iPhone XS Max geïntroduceerd in het najaar van 2018. Bij verschijning had het toestel een adviesprijs van 1159 euro voor het model met 64GB opslag. De iPhone XS is de opvolger van de iPhone X uit 2017 en heeft nagenoeg hetzelfde design. De meeste vernieuwingen zijn dan ook onder de motorkap te vinden.

Bij welke providers kan ik de iPhone XS kopen?

Net als zijn voorgangers is de iPhone XS verkrijgbaar bij vrijwel alle grote webshops en providers. Op zoek naar de beste aanbieding in combinatie met een abonnement? Gebruik onze vergelijker om het aanbod te filteren en een deal te vinden die bij je past. Ook zie je bij welke aanbieders je terecht kunt voor combivoordeel of andere kortingsacties.

Welke versies van de iPhone XS kan ik kopen?

De iPhone XS is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Allereerst zijn er drie kleuren om uit te kiezen: zilver, spacegrijs en goud. Wat betreft opslag heb je de keuze uit 64GB, 256GB en 512GB. De opslagruimte van de iPhone XS is niet uitbreidbaar, dus bepaal vooraf hoeveel ruimte je nodig denkt te hebben. Ben je een doorsnee gebruiker die relatief weinig apps gebruikt en vind je het niet nodig om video’s en muziek te downloaden voor offline gebruik, dan zal de 64GB-uitvoering prima voldoen. Veeleisende gebruikers kunnen beter gaan voor het 256GB-model. De versie met 512GB opslag is eigenlijk alleen het overwegen waard voor wie veel te besteden heeft en geen concessies wil doen als het aankomt op opslagruimte. Koop je deze uitvoering zonder abonnement, dan moet je maar liefst 1559 euro neertellen.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone XS aanbiedingen?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Gebruik de prijsvergelijker van iPhoned om het aanbod door te spitten en eenvoudig een deal te vinden die aansluit bij je wensen en budget. De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd. Met filteropties kun je het aanbod sorteren op onder meer provider, contractduur, bundels en levertijd. Daarnaast kun je ervoor kiezen alleen aanbiedingen zonder BKR-registratie te tonen. Wil je een nieuw abonnement of juist verlengen? Ook daar is een filteroptie voor. Ben je al klant bij Ziggo of KPN met een TV en/of internet abonnement dan kun je profiteren gratis extra’s. Gebruik dan de combinatievoordeel filter om te kijken wat je voordeel is:

De 2019 opvolger van de iPhone XS

Heb je liever een recentere iPhone? In september 2019 kondigde Apple de opvolger van de XS aan, namelijk de iPhone 11 Pro. Dit model beschikt onder andere over een groothoekcamera en een snellere processor in nagenoeg dezelfde behuizing. In onze prijsvergelijker kun je de iPhone 11 Pro met abonnement vergelijken