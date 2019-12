iPhone XS Max los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone XS Max los kopen: dit moet je weten

In het najaar van 2018 introduceerde Apple de iPhone XS Max, de grote broer van de iPhone XS. Het is niet de eerste iPhone in de ‘Plus’-categorie, maar wel de eerste met een 6,5 inch-scherm. Ondanks dat het display een flinke slag groter is dan dat van de iPhone 8 Plus, is de XS Max qua afmetingen niet groter. Dat is te danken aan de dunne schermranden.

De iPhone XS Max prijs in Nederland

De iPhone XS Max is logischerwijs duurder dan zijn kleinere broertje. De uitvoering met 64GB opslag haal je voor 1259 euro in huis, terwijl je voor de versies met 256GB en 512GB respectievelijk 1429 en 1659 euro betaalt. Heb je momenteel al een iPhone, dan zijn er verschillende inruilprogramma’s en partijen die iPhones opkopen zodat je je nieuwe iPhone voordeliger in huis kan halen. Lees ons artikel over iPhone inruilen voor meer informatie en tips.

Inmiddels is het toestel in prijs gedaald, zeker als je voor een refurbished iPhone XS Max gaat. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Je koopt een zo goed als nieuwe smartphone, met doorgaans twee jaar garantie.

Vind je de iPhone XS Max toch iets te duur of te groot, dan is de iPhone XS het kleinere broertje voor €100 minder mogelijk een optie. Hieronder de adviesprijzen bij introductie in Nederland.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone XS Max

De iPhone XS Max is het absolute topmodel van Apple voor 2018. Het toestel kenmerkt zich door zijn grote 6,5 inch-scherm, dat dankzij de hoge resolutie perfect geschikt is voor het bekijken van foto’s en video’s. Daarnaast heeft de smartphone verbeterde camera’s, een langere accuduur en een krachtigere chipset die zich uitstekend leent voor gaming. Dat alles komt wel met een fors prijskaartje.

Koop je een losse iPhone XS Max, dan haal je een simlockvrije smartphone met twee jaar fabrieksgarantie in huis. Je kunt overwegen om er AppleCare+ bij te nemen, Apples schadeverzekering die dekt tegen val- en waterschade. De XS Max mag dan stof- en waterbestendig zijn, zonder stevig hoesje zal hij een val op een harde ondergrond waarschijnlijk niet schadevrij overleven.

Benieuwd waar je de iPhone XS Max het goedkoopst kunt aanschaffen? Gebruik de prijsvergelijker van iPhoned voor het vinden van de scherpste deal, met of zonder abonnement. De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd. Ook kun je gebruik maken van filters om te sorteren op bijvoorbeeld geheugen, kleur, garantie en levertijd.

Sim-only of iPhone XS Max met abonnement?

De iPhone XS Max is niet goedkoop, maar als je een BKR-registratie wil voorkomen, doe je er goed aan hem los te kopen en te combineren met een sim only abonnement. De meeste Nederlandse providers bieden scherpe sim only’s aan, waarbij je voor een relatief laag maandbedrag veel data en belminuten krijgt. In sommige gevallen heb je zelfs de mogelijkheid om een maandelijks opzegbaar abonnement af te sluiten. Op zustersite vind je handige tips die je helpen bij je keuze en een actueel overzicht met de beste sim only aanbiedingen. Aangezien de XS Max erg aan de prijs is en je dit bedrag misschien niet in één keer kan betalen, dan is de iPhone XS Max met abonnement een goede optie. Via onze iPhone XS Max abonnement prijsvergelijker kan je de beste deal vinden die aansluit bij je wensen en budget. Je kunt gemakkelijk filteren op provider, bundels, de toestelbijbetaling, combivoordeelkorting en meer.

De iPhone XS Max van 2019

Sinds september 2019 is de opvolger van de iPhone XS Max beschikbaar. Dit is de iPhone 11 Pro Max en beschikt over nagenoeg dezelfde behuizing als zijn voorganger. Wel is er aan de binnenkant het een ander ander aangepast, zoals een snellere processor, en vind je een groothoekcamera op de achterkant. In onze vergelijker vind je alle prijzen voor de iPhone 11 Pro Max los.