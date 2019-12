Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone XS 256GB los kopen

Een iPhone met 256GB aan intern geheugen is bedoeld voor de grootgebruiker. Ben je iemand die veel foto’s maakt, 4K-video’s schiet, een enorme hoeveelheid aan apps op zijn smartphone wilt of veel downloadt, bijvoorbeeld Netflix-series of -films? Dan hoef je je met een opslagcapaciteit van 256GB geen zorgen te maken.

Dat kan een geruststelling zijn, omdat je het interne geheugen van een iPhone achteraf niet meer uit kunt breiden. Daarom is het belangrijk om bij het kopen van een iPhone de juiste hoeveelheid te kiezen, omdat je deze keuze niet meer kunt terugdraaien.

over de iPhone XS

De iPhone XS is de logische opvolger van de iPhone X en lijkt qua design enorm veel op zijn voorganger. De verbeteringen zitten vooral onder de motorkap. Zo is de camera verbeterd met de Smart HDR-techniek, waarmee je veel betere foto’s maakt zonder hier zelf iets voor te hoeven doen.

De iPhone maakt met Smart HDR meerdere foto’s tegelijk als jij een de fotoknop indrukt. Deze foto’s worden vervolgens geanalyseerd en de beste onderdelen worden daarna gecombineerd tot een foto, die je dus met recht een superfoto kunt noemen.

Ook zet de iPhone XS een nieuwe standaard met de A12-chip, een razendsnelle door Apple ontworpen processor die enorm krachtige prestaties in levert.

iPhone XS: los toestel

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, dan heb je eigenlijk twee keuzes: koop je een iPhone met abonnement of koop je een losse iPhone? Een losse iPhone heeft een paar voordelen. Zo is het een handige manier om onder een BKR-registratie uit te komen en kun je het mooi combineren met een sim only-abonnement.

Soms is een losse iPhone kopen minder handig, omdat je in korte tijd een relatief hoog bedrag kwijt bent. Houd daar dus rekening mee en controleer voor jezelf of je dit bedrag in een keer kunt missen.