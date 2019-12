iPhone XR los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone XR los kopen: dit moet je weten

De iPhone XR werd gelijktijdig met de iPhone Xs (Max) geïntroduceerd in september 2018. Het nieuwe instapmodel van Apple kenmerkt zich door een 6,1 inch-display, een lagere adviesprijs en verschillende kleuren om uit te kiezen. Het toestel is verkrijgbaar in zes kleuren: zwart, wit, rood, geel, roze en blauw.

De iPhone XR prijs in Nederland

Inmiddels is het toestel in prijs gedaald, zeker als je voor een refurbished iPhone XR gaat. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Je koopt een zo goed als nieuwe smartphone, met doorgaans twee jaar garantie.

→ Opzoek naar een combinatie met abonnement? Check onze iPhone XR abonnement prijsvergelijker voor alle actuele prijzen.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone XR

Koop je een losse iPhone XR, dan haal je een simlockvrij toestel met twee jaar fabrieksgarantie in huis. Eventueel kun je er een AppleCare+ schadeverzekering bij nemen. Een must is dat echter niet, want de XR is bestand tegen stof en water. Wel is het aan te raden een hoesje te gebruiken, want de glazen behuizing zal een val op een harde ondergrond niet schadevrij overleven.

Benieuwd waar de iPhone XR het goedkoopst is? Gebruik de prijsvergelijker van iPhoned om het actuele aanbod te vergelijken en een passende deal te vinden. De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met filteropties kun je sorteren op bijvoorbeeld kleur, opslag, levertijd en garantie. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of iPhone XR met abonnement?

De iPhone XR is geen goedkoop toestel, wat betekent dat je waarschijnlijk een BKR-registratie krijgt als je het met een abonnement aanschaft. Wil je dat voorkomen, dan kun je de smartphone beter los kopen en combineren met een sim only. Bij de meeste Nederlandse providers kun je terecht voor aantrekkelijke sim only abonnementen, met veel data en/of belminuten voor relatief weinig geld. In sommige gevallen heb je de optie om een maandelijks opzegbaar abonnement af te sluiten, zodat je altijd de flexibiliteit hebt om te switchen. Ga voor handige tips en de beste sim only aanbiedingen naar zustersite OnlySim.

Wil je toch liever het nieuwe Topmodel van Apple?

Wil je toch het beste oled-scherm, een verbeterde dubbele camera en meer? Kies dan de iPhone XS of iPhone XS Max. De adviesprijzen van beide toestellen liggen 300 en voor de iPhone XS Max zelfs 400 euro hoger in vergelijking met de iPhone XR. Wil je de beste deal? Gebruik dan onze prijsvergelijker voor het meest complete aanbod en alle actuele levertijden.

Een sneller model met de iPhone 11

Heb je behoefte aan wat meer snelheid, een betere camera of andere kleurtjes? Sinds september 2019 is de iPhone 11 beschikbaar als opvolger van de iPhone XR. Dankzij de groothoekcamera leg je meer vast op een foto en met de A13 processor wissel je sneller tussen je apps. Bekijk de iPhone 11 los toestel in onze prijsvergelijker.