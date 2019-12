Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone XR met abonnement: dit moet je weten

De iPhone XR werd in het najaar van 2018 geïntroduceerd, gelijktijdig met de iPhone Xs (Max). De XR onderscheidt zich door zijn lagere prijs, afwijkende schermformaat (6,1 inch) en het grote aantal kleuren waarin het leverbaar is. Bij verschijning kostte het instapmodel met 64GB opslag 859 euro.

Bij welke providers kan ik de iPhone XR kopen?

De iPhone XR is verkrijgbaar bij de providers KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Via webshops als Belsimepl, Mobiel.nl en GSMweb is het ook mogelijk om het toestel in combinatie met andere providers zoals Hollandsnieuwe af te sluiten. Op zoek naar de beste aanbieding in combinatie met een abonnement? Gebruik onze vergelijker om het aanbod te filteren en een deal te vinden die bij je past. Ook zie je bij welke aanbieders je terecht kunt voor combivoordeel of andere kortingsacties.

Welke versies van de iPhone XR kan ik kopen?

De iPhone XR is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, rood, geel, roze en blauw. Daarnaast zijn er drie opslagcapaciteiten om uit te kiezen: 64GB, 128GB en 256GB. Koop je de smartphone los, dan betaal je respectievelijk 859, 919 en 1029 euro (adviesprijzen bij release). Sluit je er een abonnement bij af, dan hoef je die bedragen niet in één neer te tellen, maar loop je wel de kans op een BKR-registratie.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone XR aanbiedingen?

Heb je je keuze voor de iPhone XR gemaakt? Gebruik dan de prijsvergelijker van iPhoned voor het vinden van de scherpste deal in combinatie met een abonnement. De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met filteropties kun je sorteren op bijvoorbeeld kleur, opslag, levertijd en garantie. Ook is het mogelijk om webshopbeoordelingen te raadplegen en filteren op nieuwe abonnementen of verlengaanbiedingen. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Waarop moet je letten bij het afsluiten van de iPhone XR met abonnement?

De kosten voor het toestel binnen het abonnement zal bij de meeste providers niet veel van elkaar verschillen. Toch zullen er verschillen zijn qua prijzen tussen resellers zoals Belsimpel en Mobiel.nl on vergelijking met providers. Het is dus zeker de moeite waard om je te oriënteren op een geschikt abonnement via onze vergelijker. We zullen zo snel mogelijk deze pagina updaten en voorzien van prijzen zodat je het een geschikt abonnement kan kiezen voor de beste prijs.>Weet je niet precies hoeveel data, minuten en sms’jes je nodig hebt? Bekijk dan eens de facturen van je huidige abonnement of de app van je provider. Beide geven inzicht in je gebruik en helpen te bepalen wat voor abonnement je nodig hebt.

Kijk ook eens naar de mogelijkheden die je provider biedt op het gebied van combivoordeel. Steeds meer partijen, waaronder KPN, Vodafone en T-Mobile, geven leuke extra’s als je naast een internet- en/of tv-abonnement ook een telefoonabonnement afsluit. Extra data, extra korting op je factuur of een gratis extra TV-pakket zijn vaak opties waarvan je kan profiteren als je combineert.

De opvolger van de iPhone XR

In september 2019 heeft Apple de opvolger van de iPhone XR aangekondigd. Heb je liever een recenter model met een snellere processor en groothoekcameara? Kies dan de iPhone 11 met abonnement.

Toch liever het topmodel van de 2018 line-up?

Kies dan de iPhone XS of iPhone XS Max met oled-display, een dubbele camera en nog veel meer verbeteringen. De adviesprijs van de iPhone XS is 1159 euro en zijn grotere broer is 100 euro duurder. Wil je de beste deal en een abonnement dat voldoet aan al je wensen? Gebruik dan onze prijsvergelijker voor de beste prijzen en alle actuele levertijden.