Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone X met T-mobile abonnement kopen

Denk je erover een iPhone X aan te schaffen? Houd dan rekening met de volgende zaken. We raden het bijvoorbeeld aan om van tevoren uit te rekenen welk bedrag je precies kwijt bent over je totale periode, zodat je voor jezelf een goede inschatting kunt maken of dit een bedrag is dat je kunt uitgeven aan een smartphone.

Met een iPhone-abonnement schaf je niet alleen een losse telefoon aan, maar ook een abonnement waar de hoeveelheid belminuten, het aantal sms’jes en de hoeveelheid data vooraf van vaststaan. Staar jezelf dus niet blind op het vinden van een voordelige prijs voor je iPhone, maar kijk ook of het aantal belminuten voldoende is om de maand mee door te komen.

Over de iPhone X

Apple begon met de iPhone X aan een nieuw iPhone-hoofdstuk. De brede schermranden aan de boven- en onderkant waren ineens en maakten plaats voor een oled-display van 5,8-inch dat tot aan de randen doorloopt.

Groot verschil: de bekende homeknop met de Touch ID-sensor, zoals bijvoorbeeld de iPhone 8 nog wel heeft, is verdwenen. In plaats daarvan controleert de iPhone X je identiteit met de Face ID-camera, een gezichtsscanner die een 3d-model van je gezicht maakt en je daaraan ook herkent.

Door het nieuwe design heeft Apple een speciale vorm van iOS ontwikkeld die je volledig bedient door over het scherm te vegen. Een homeknop indrukken is immers niet meer mogelijk.

Daarnaast is de iPhone X uitgerust met een dubbele cameralens op de achterkant, wat het de eerste kleinere iPhone maakt met twee cameralenzen.