iPhone X los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone X los kopen (zonder abonnement): dit moet je weten

De iPhone X werd in september 2017 onthuld en ging twee maanden later officieel in de verkoop. Het was het eerste model sinds de iPhone 6 met een nieuw design. Opvallend aan de X is het grote 5,8 inch-display dat nagenoeg geen schermranden heeft en dankzij de oled-technologie prachtig oogt. Boven het scherm zit een kleine inkeping waar de frontcamera, speaker en Face ID-sensor zich bevinden.

Prijzen van de iPhone X

Het 64GB-model van de iPhone X had bij verschijning een adviesprijs van 1159 euro, terwijl de 256GB-variant aanvankelijk 1329 euro kostte. Beide zijn inmiddels in prijs gedaald, zeker als je voor een refurbished iPhone X. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Je koopt een zo goed als nieuwe smartphone, met doorgaans twee jaar garantie.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone X

De iPhone X is een indrukwekkende smartphone met een fraai design en veel mogelijkheden. Net als andere iPhones kun je hem zowel los als in combinatie met een abonnement aanschaffen. Houd er in het laatste geval rekening mee dat je waarschijnlijk een BKR-registratie krijgt. ‘Gratis’ smartphones bij een abonnement zijn immers een koop op afbetaling. Je kunt een registratie voorkomen door het toestel los aan te schaffen en er een sim only abonnement bij te nemen.

De iPhone X is standaard simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. De garantie is eventueel uit te breiden met de AppleCare+ schadeverzekering van Apple. Ga je echter voorzichtig met je toestel om en gebruik je een hoesje, dan is de verzekering geen must.

Sim-only of iPhone X met abonnement?

Je smartphone los kopen en er een sim only bij nemen is dé manier om je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie laag te houden. Bovendien heb je met een sim only de flexibiliteit om te kiezen voor een looptijd van bijvoorbeeld 1 of 12 maanden. Handig als je je abonnement maar voor een korte periode nodig hebt. Benieuwd waar je het voordeligst uit bent? Gebruik de prijsvergelijker van onze zustersite OnlySim om de beste sim only aanbiedingen van dit moment te vinden. De prijzen en deals worden doorlopend bijgewerkt.