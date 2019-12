Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone X met KPN abonnement verlengen

Als de periode van je abonnement is verlopen, sta je voor een keuze. Ga je voor een nieuwe iPhone met een nieuw abonnement of kies je ervoor je abonnement te verlengen?

Als abonnee bij een provider heb je vaak de luxe dat deze je graag wil behouden. Daarom bieden ze je vaak een leuke korting of een andere aanbieding, zodat het voor jou aantrekkelijk wordt om je abonnement daar te verlengen. Is je huidige abonnement verlopen, dan is het dus altijd de moeite waard om even te kijken welke verleng-aanbiedingen je huidige provider voor je heeft.

Over de iPhone X

De iPhone X betekende voor techgigant Apple een nieuw hoofdstuk in de toch al indrukwekkende geschiedenis van zijn inmiddels fameuze smartphone-lijn. Vooral qua uiterlijk werden er grote stappen gemaakt. De brede schermranden aan de boven- en onderkant werden verleden tijd en maakten plaats voor een oled-display van 5,8-inch dat tot aan de randen doorloopt.

Hierdoor is de homeknop ook verdwenen, samen met de Touch ID-sensor. In plaats daarvan controleert de iPhone X je identiteit met de Face ID-camera: een gezichtsscanner die een 3d-model van je gezicht maakt.

Dit nieuwe uiterlijk betekende wel dat Apple ook zijn besturingssysteem iOS op de schop moest gooien. De homeknop was, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de iPhone 8, immers verdwenen. Daarom ontwikkelde het bedrijf een speciale vorm van iOS, die je volledig bedient door over het scherm te vegen.

Daarnaast is de iPhone X uitgerust met een dubbele cameralens op de achterkant, wat het de eerste kleinere iPhone maakt met twee cameralenzen.