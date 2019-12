Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone X met abonnement: dit moet je weten

De iPhone X was Apples grootste vernieuwing in jaren. Op de tiende verjaardag van de iPhone was dit hét toestel waarmee het bedrijf liett zien waar ze toe in staat zijn. Dat begint al bij het nieuwe design. De volledige voorkant vult zich met een oled-scherm, dat alleen aan de bovenkant een uitsnede heeft voor de nieuwe frontcamera.

Bij welke providers kan ik de iPhone X kopen?

De iPhone X is onder meer verkrijgbaar bij de volgende providers:

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een mobiel abonnement?

Een iPhone X is met abonnement interessant, maar houd rekening met een flinke maandprijs en bedrag dat je moet bijbetalen. De losse adviesprijs is met 1160 euro namelijk niet mis, al vind je de smartphone los al voor iets minder. Deze hoge prijs betekent dat providers een flinke maandelijkse prijs vragen voor de iPhone X. Ook met je bij veel abonnementen een flink bedrag aftikken. Houd daar rekening mee als je van plan bent om de iPhone X met een abonnement te bestellen.

Iedereen wil een betaalbaar abonnement, en als jij jezelf goed inleest en onderstaande tips volgt, is dat zeker mogelijk. Voordat je een abonnement afsluit, is het namelijk goed om het volgende voor jezelf op een rijtje te zetten:

Wat is mijn budget, wat kan ik maximaal eenmalig en per maand betalen?

Hoeveel belminuten, sms’jes en MB’s heb ik minimaal nodig?

Welke provider heeft mijn voorkeur?

Voor welke uitvoering (capaciteit, kleur) wil ik gaan?

In tegenstelling tot vorig jaar prijzen providers geen gratis iPhone X abonnement meer aan. Dankzij nieuwe regels omtrent BKR en telefoonkrediet moet duidelijk worden aangegeven hoeveel je maandelijks voor de iPhone X binnen het abonnement betaalt. Dit geeft jou als consument beter zicht op de totale kosten. Reken er echter maar op dat providers als KPN, T-Mobile en Vodafone bij de abonnementen om een eenmalige bijbetaling vragen, omdat het toestel zo duur is.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste aanbieding?

De iPhoned prijsvergelijker maakt het voor jou zo gemakkelijk mogelijk om een iPhone X abonnement te vinden dat goed bij je past. Automatisch staan de beste deals bovenaan en om gerichter te zoeken kun je de filterfunctie gebruiken. Hiermee filter je bijvoorbeeld op een specifieke kleur en opslagcapaciteit, zodat alleen de iPhones verschijnen waar je ook echt naar op zoek bent.

Vind je levertijd belangrijk of een specifiek aantal MB’s per maand? Dan kun je daar ook op filteren via onze filteropties. Heb je een deal gevonden waar je meer over wilt weten, dan verwijzen we je direct door naar de juiste pagina van de winkel. Dat maakt het uitzoeken en bestellen van een nieuwe iPhone niet alleen overzichtelijker, maar ook gemakkelijker.