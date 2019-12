Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone X 64GB los toestel

Ben je van plan om een iPhone met 64GB aan intern geheugen te kopen? Onthoud dan wel dat je dit niet verder kunt uitbreiden, in tegenstelling tot veel smartphones van andere fabrikanten. Met 64GB heb je heel wat ruimte voor je foto’s, video’s, apps en muziek, zeker als je daarnaast gebruikt maakt van streamingdiensten zodat je niet alles lokaal hoef te bewaren.

Een iPhone met 64GB wordt pas krap als je van plan bent om veel te downloaden en veel video’s in 4K gaat filmen. Vooral bij dat laatste wordt er in de korte tijd veel data gevuld. Ook bij het spelen van games met grote updates (zoals Fornite) kan deze opslag al snel gevuld raken. Houd je jouw opslag netjes bij en ruim je het om de paar maanden op, dan zal een iPhone met 64GB voor de meeste mensen voldoende zijn.

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, dan heb je eigenlijk twee keuzes: koop je een iPhone met abonnement of koop je een losse iPhone? Een losse iPhone heeft een paar voordelen. Zo is het een handige manier om onder een BKR-registratie uit te komen en kun je het mooi combineren met een (lopend) sim only-abonnement.

Soms is een losse iPhone kopen minder handig omdat je in korte tijd een relatief hoog bedrag kwijt bent. Houd daar dus rekening mee en controleer voor jezelf of je dit bedrag in een keer kunt missen.

Dit is de iPhone X

Met de iPhone X luidde Apple een nieuw tijdperk in voor de iPhone. De herkenbare schermranden zijn weggehaald, zodat er een 5,8-inch oled-display overblijft dat tot aan de randen doorloopt.

Hierdoor is de homeknop ook verdwenen, samen met de Touch ID-sensor. Daar hoeven we niet rouwig om te zijn, want deze knop maakt plaats voor de nieuwe Face ID-sensor, die een complete scan van je gezicht maakt en deze daarna controleert om te zien of jij het bent. Afhankelijk daarvan wordt je toestel wel of niet ontgrendeld.

Door het nieuwe design van de iPhone X heeft Apple bovendien een aangepaste iOS-versie gemaakt die je volledig bedient door over het scherm te vegen. Dat duurt even om hier goed aan te wennen, maar al snel voelt het enorm natuurlijk en logisch aan.