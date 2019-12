Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone X 256GB los kopen

Met de iPhone X zette Apple in één stap een nieuwe standaard neer voor de iPhone. De brede schermranden aan de boven- en onderkant zijn verleden tijd en maken plaats voor een oled-display van 5,8-inch dat tot aan de randen doorloopt. Hierdoor zijn de kleuren en zwarttinten extra duidelijk.

Hierdoor is de homeknop ook verdwenen, samen met de Touch ID-sensor. In plaats daarvan controleert de iPhone X je identiteit met de Face ID-camera. Deze is veiliger dan een vingerafdrukscanner en werkt ook nog een gemakkelijker. Je kijkt simpelweg naar de camera om het toestel te ontgrendelen.

Door het nieuwe design heeft Apple een speciale vorm van iOS ontwikkeld die je volledig bedient door over het scherm te vegen. Een homeknop indrukken is immers niet meer mogelijk. Dat is even wennen, maar daarna wil je niet meer terug.

Daarnaast is de iPhone X uitgerust met een dubbele cameralens op de achterkant, wat het de eerste kleinere iPhone maakt met twee cameralenzen. Deze gebruik je voor het maken van toffe Portretfoto’s waarmee je de achtergrond kunstmatig kunt vervagen.

iPhone X 256GB opslag

Een iPhone met 256GB aan intern geheugen is bedoeld voor de grootgebruiker. Met 256GB aan opslag heb je ruimschoots te ruimte voor al je foto’s, video’s, apps en downloads. Ga je spellen als Fortnite op je iPhone spelen met grote updates en ben je van plan om veel 4K video’s op te nemen? Dan is dit een veilige keus om je geen moment zorgen te maken over de hoeveelheid opslag die je nog over hebt.

Dat kan een geruststelling zijn, omdat je het interne geheugen van een iPhone achteraf niet meer uit kunt breiden. Daarom is het belangrijk om bij het kopen van een iPhone de juiste hoeveelheid te kiezen, omdat je deze keuze niet meer kunt terugdraaien.

iPhone X los kopen

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, dan heb je eigenlijk twee keuzes: koop je een iPhone met abonnement of koop je een losse iPhone? Ervoor kiezen om een losse iPhone te kopen kan namelijk zo zijn voordelen hebben. Zo is het een handige manier om onder een BKR-registratie uit te komen en kun je het mooi combineren met een (lopend) sim only-abonnement.

Soms is een losse iPhone kopen minder handig omdat je in korte tijd een relatief hoog bedrag kwijt bent. Houd daar dus rekening mee en controleer voor jezelf of je dit bedrag in een keer kunt missen. Is dat niet het geval, dan kan een abonnement een optie zijn, omdat je daarmee de aanschafprijs uitsmeert over een periode van een of twee jaar.