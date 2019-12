Er zijn geen resultaten gevonden, pas de filters aan of ga terug naar het overzicht met alle aanbiedingen

Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone SE zonder bkr kopen

Met de iPhone SE doet Apple een stapje terug. Terwijl de meeste smartphones groter worden, is de iPhone SE een opvallend kleine smartphone met een 4-inch scherm. Dat maakt het een handzaam toestel dat je met gemak met een hand kunt bedienen.

De iPhone SE ziet er hetzelfde uit als de iPhone 5S, maar schijn bedriegt. De SE is namelijk een stuk krachtiger en in feite een iPhone 6S in een kleiner jasje. Daardoor gaat de iPhone SE nog een stuk langer mee en kun je er merkbaar betere prestaties van verwachten.

Lange tijd verschenen er geruchten over de iPhone SE 2, maar inmiddels lijkt het erop dat de iPhone SE de laatste 4-inch iPhone is die Apple voorlopig zal maken.

Een iPhone zonder BKR kopen heeft zo zijn voordelen. Sinds 1 mei 2017 wordt ieder mobiel abonnement met een smartphone gezien als een koop op afbetaling. Dit betekent dat je geregistreerd wordt bij het Bureau Krediet Registratie, wat weer invloed kan hebben op de maximale hoogte van je hypotheek.

Er zijn verschillende manieren om een BKR-registratie te omzeilen. De eerste is lastig voor iPhone-liefhebbers: een smartphone onder de 250 euro kopen. Gelukkig zijn de andere opties wel een optie. Zo kun je ervoor kiezen om het totale aankoopbedrag in minder dan drie maanden af te betalen, of een sim only-abonnement te nemen en de iPhone los te kopen.