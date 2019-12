iPhone SE los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone SE los kopen: dit moet je weten

Apple lanceerde de iPhone SE in mei 2016 als ‘budgetoptie’ naast de iPhone 6S (Plus). De SE heeft nagenoeg hetzelfde design als de iPhone 5S – die in 2013 verscheen – maar beschikt logischerwijs over veel krachtigere hardware. Denk aan een snellere chipset en een verbeterde camera. De behuizing bestaat uit een stevige combinatie van metaal en glas, maar de SE is niet waterdicht. Wel heeft het toestel de mogelijkheid om Live Foto’s te schieten en te filmen in 4K.

Uitvoeringen van de iPhone SE

De iPhone SE is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Allereerst zijn er vier kleuren om uit te kiezen: spacegrijs, zilver, goud en roségoud. Wat betreft opslagcapaciteit kun je kiezen voor 16GB of 64GB. Het is goed om vooraf na te denken hoeveel ruimte je nodig hebt, want de opslag van iPhones is niet uitbreidbaar. 16GB is alleen genoeg als je weinig apps gebruikt en voornamelijk belt en internet met je toestel. Wil je ook gamen en bijvoorbeeld Netflix-series en Spotify-albums downloaden voor offline gebruik, dan is de 64GB-versie een betere optie. Je loopt dan minder snel tegen limieten aan.

Prijzen van de iPhone SE

Bij verschijning kostte de iPhone SE 489 euro voor het model met 16GB. De 64GB-variant ging aanvankelijk voor 100 euro meer over de toonbank. Omdat de iPhone SE al een tijdje op de markt is, kun je de smartphone echter voor een fractie van dat bedrag aanschaffen, zeker als je voor een refurbished iPhone SE gaat. Dat is een gebruikt toestel, dat door een professionele partij is gereinigd, gecontroleerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Veel refurbished toestellen zijn dan ook niet van nieuw te onderscheiden.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone SE

De iPhone SE is een interessante optie voor wie veel iPhone voor weinig geld zoekt. Het toestel draait op een recente iOS-versie en de hardware is vlot genoeg voor de meeste apps en games. De SE wordt standaard met twee jaar fabrieksgarantie geleverd, al kun je er AppleCare+ bij nemen om je toestel tegen val- en waterschade te beschermen. Gebruik je een hoesje en ga je voorzichtig met de smartphone om, dan is zo’n schadeverzekering echter geen must.

Zoek je een voordelige losse iPhone SE? Gebruik onze prijsvergelijker om het actuele aanbod te vergelijken en snel een deal te vinden bij past bij je wensen en budget. Filter op kleur, opslag, levertijd en garantie en zie direct waar je het goedkoopst uit bent. De prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of iPhone SE met abonnement?

Houd je je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie graag laag? Koop je iPhone SE dan los en neem er een apart sim only abonnement bij. De meeste Nederlandse providers hebben scherpe sim only aanbiedingen, vaak met de mogelijkheid om een kortlopend contract (vanaf 1 maand) af te sluiten. Wel zo prettig als je maar voor korte tijd een abonnement nodig hebt. De beste sim only aanbiedingen vind je via de prijsvergelijker van zustersite OnlySim.