Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone SE met abonnement: dit moet je weten

De iPhone SE is een goede optie voor wie op zoek is naar veel smartphone voor weinig geld. Dit compacte toestel werd in maart 2016 geïntroduceerd voor 489 euro voor het 16GB-model, maar inmiddels koop je de iPhone SE los voor een fractie van dat bedrag. Er is ook een versie met 64GB – geen overbodige luxe aangezien de interne opslag van iPhones niet uitbreidbaar is.

De iPhone SE heeft een vergelijkbaar design als de iPhone 5S, met een 4 inch Retina-scherm en een stevige metalen behuizing. Het toestel beschikt over een 12 megapixel-camera met Live Foto- en 4K-ondersteuning en is beschikbaar in de kleuren spacegrijs, zilver, goud en roségoud. Ook aan boord is Apples krachtige Apple A9-chip en nfc voor contactloos betalen. Verder is de SE voorzien van alle moderne verbindingen, waaronder 4G+, bluetooth 4.2 en wifi 802.11 a/b/g/n/ac.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de iPhone SE met abonnement?

Wie op zoek is naar een voordelige iPhone hoeft niet verder te zoeken dan de iPhone SE. De smartphone draait op een recente versie van iOS, is compact en licht en daarmee heel geschikt voor gebruik onderweg. Ook kan hij overweg met 4G+, dus snel internetten en je favoriete films en series streamen is geen probleem. Houd er wel rekening mee dat je voor videostreaming veel data nodig hebt. Kies daarom voor een provider met een landelijk dekkend 4G-netwerk en grote databundels. Sommige providers bieden de mogelijkheid om een onbeperkt data-abonnement af te sluiten; ideaal voor grootverbruikers.

Geen idee hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt? Bekijk dan eens de facturen van je huidige abonnement of duik de app van je provider in. Daarmee krijg je inzicht in wat je maandelijks verbruikt en wat je (minimaal) nodig hebt aan bundels. Misschien heb je wel genoeg aan alleen data, omdat je toch niet meer belt en sms’t.

Goed om te weten is dat diverse providers, zoals KPN en T-Mobile, combivoordeel bieden. Dat houdt in dat je leuke extra’s krijgt als je niet alleen een telefoonabonnement afneemt, maar ook internet en/of televisie. Extra’s komen in de vorm van maandelijkse korting op je abonnementen, extra zenderpakketten en gratis onderling bellen met huisgenoten.

Bij welke providers kan ik de iPhone SE kopen?

Hoewel de iPhone SE al geruime tijd op de markt is, kun je het toestel nog steeds aanschaffen bij de meeste providers en webshops. Gebruik onze vergelijker om de beste deal in combinatie met een abonnement te vinden. Ook laten we je zien waar je terecht kunt voor combivoordeel en andere kortingsacties.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone SE aanbiedingen?

Vind je het lastig om een toestel en abonnement te vinden dat aansluit bij je voorkeuren? Maak gebruik van de prijsvergelijker van iPhoned om het actuele aanbod te bekijken en vergelijken. Het maakt niet uit of je een nieuw toestel zoekt of een refurbished iPhone SE. Standaard vind je de beste deals bovenaan en het aanbod is verder te filteren op bijvoorbeeld provider, toesteltype, contractduur en levertijd. Daarnaast kun je ervoor kiezen om alleen aanbiedingen zonder BKR-registratie te tonen. Wil je een nieuw abonnement of juist verlengen? Ook daar is een filteroptie voor!