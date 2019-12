Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Dit moet je weten over de refurbished iPhone SE

De iPhone SE verscheen in mei 2016 als goedkope optie naast de iPhone 6S. Het toestel is qua design vergelijkbaar met de Refurbished iPhone 5S, maar beschikt uiteraard over veel krachtigere hardware. Bovendien is de camera sterk verbeterd.

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone SE refurbished?

Als je een refurbished iPhone SE wilt kopen, zijn er een aantal factoren waar je op moet letten. De filters in de prijsvergelijker helpen bij het maken van de beste keus voor jou. Hieronder adviseren we hoe je onze filters het beste kunt gebruiken:

Geheugen: Meer GB betekent meer ruimte voor apps, foto’s en video’s. Vergelijk met je huidige toestel om te kijken hoeveel GB je minimaal nodig hebt.

Meer GB betekent meer ruimte voor apps, foto’s en video’s. Vergelijk met je huidige toestel om te kijken hoeveel GB je minimaal nodig hebt. Kleur: Standaard kun je een iPhone in de kleuren zilver, grijs en goud vinden. De iPhone XR is verkrijgbaar is fellere kleuren.

Standaard kun je een iPhone in de kleuren zilver, grijs en goud vinden. De iPhone XR is verkrijgbaar is fellere kleuren. Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van het toestel weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPhone heeft, hoe goedkoper het toestel is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van het toestel weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPhone heeft, hoe goedkoper het toestel is. Keurmerk: Koop je een smartphone met het Keurmerk Refurbished, dan weet je dat je goed zit. Deze toestellen én verkopers zijn gecontroleerd op kwaliteit en betrouwbaarheid door een onafhankelijke partij, en na je aankoop ben je verzekerd van twee jaar garantie op alle onderdelen.

Koop je een smartphone met het Keurmerk Refurbished, dan weet je dat je goed zit. Deze toestellen én verkopers zijn gecontroleerd op kwaliteit en betrouwbaarheid door een onafhankelijke partij, en na je aankoop ben je verzekerd van twee jaar garantie op alle onderdelen. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPhone. Let wel op dat de accu en accessoires vaak een afwijkende garantietermijn hebben.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPhone. Let wel op dat de accu en accessoires vaak een afwijkende garantietermijn hebben. Accessoires: Standaard wordt er een oplader en sim-uitdrukpen meegeleverd. Per aanbieder verschilt het of er oordopjes meegeleverd worden.

Standaard wordt er een oplader en sim-uitdrukpen meegeleverd. Per aanbieder verschilt het of er oordopjes meegeleverd worden. Levertijd: We raden je aan om te kiezen voor een aanbieder met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.

We raden je aan om te kiezen voor een aanbieder met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt. Shopwaardering: Als je een aanbieder wilt kiezen op basis van ervaringen van andere klanten, filter dan op een minimale shopwaardering.

Alternatieven voor de refurbished iPhone SE

Refurbished iPhone 5S: Vind jij de refurbished iPhone SE te duur? Dan kun je beter voor de refurbished iPhone 5s kiezen. Deze refurbished iPhone is een stuk voordeliger geprijsd, maar hoogstwaarschijnlijk worden de updates ook minder lang ondersteund.

Refurbished iPhone 6S: Wil jij graag een krachtiger model waarvan de updates waarschijnlijk langer ondersteund worden? Dan is de refurbished iPhone 6S een betere keuze voor jou.

Toch op zoek naar een recentere refurbished iPhone? Bekijk dan de refurbished iPhone aanbiedingen in onze actuele prijsvergelijker en vind de beste deal.