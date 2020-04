De iPhone SE 2020 los kopen: dit moet je weten

De iPhone SE 2020 (of iPhone SE 2) is het nieuwe budgettoestel dat Apple in april 2020 uitbrengt. De iPhone SE 2020 is met het 4,7 inch scherm een stuk kleiner dan de andere iPhones die Apple momenteel verkoopt. Dat levert een handzaam toestel op, dat ook een stuk goedkoper uitvalt dan we van Apple gewend zijn. Naar verwachting krijgt het toestel een glazen achterkant voor draadloos opladen en dezelfde krachtige chip die ook in de iPhone 11 zat. Wil je meer weten over de nieuwe functies? Bekijk dan onze uitgebreide iPhone SE 2020 toestelpagina.

Uitvoeringen van de iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 verschijnt in de kleuren zwart, wit en rood. Door de glazen achterkant kunnen deze kleuren net even anders uitvallen dan zijn voorganger, de iPhone SE. Verder is het toestel is beschikbaar met 64GB, 128GB en 256GB aan intern geheugen.

64GB: 64GB opslag zal voldoende zijn voor de meeste gebruikers, zeker als ze een abonnement op iCloud hebben om hun foto’s en documenten niet lokaal op te slaan.

64GB opslag zal voldoende zijn voor de meeste gebruikers, zeker als ze een abonnement op iCloud hebben om hun foto’s en documenten niet lokaal op te slaan. 128GB: Ben je een grootgebruiker die films wil downloaden, grote games wil spelen en al je media offline opslaat? Dan kun je beter voor het 128GB-model gaan, aangezien je het geheugen van een iPhone naderhand nooit kunt uitbreiden.

Prijzen van de iPhone SE 2020

De nieuwe SE is vanaf aanstaande 17 april om 14.00 uur in Nederland te bestellen. Het toestel is beschikbaar met 64GB, 128GB en 256GB aan intern geheugen. Net zoals iedere andere iPhone is dit later niet uit te breiden. De nieuwe SE verschijnt in de kleuren zwart, wit en rood.

iPhone SE 2020 64GB: 489 euro

iPhone SE 2020 128GB: 539 euro

iPhone SE 2020 256GB: 659 euro

Pre-order de iPhone SE 2020 als los toestel

iPhone SE 2020 los kopen: hier moet je op letten

Een iPhone los kopen kan zo zijn voordelen hebben. Zo vermijd je een BKR-registratie omdat je geen lening afsluit, in tegenstelling tot een toestel met abonnement. Standaard krijg je twee jaar garantie op een iPhone, al geven sommige aanbieders ook drie jaar garantie. Houd daar dus rekening mee met het uitkiezen van een deal, als dit belangrijk voor je is. Een losse iPhone is altijd simlockvrij, zodat je jouw eigen simkaart er in kunt stoppen. Dat is ook de reden dat veel mensen een sim only-abonnement afsluiten in combinatie met een los toestel.

Zo vind je met onze vergelijker altijd de beste iPhone SE 2020 deal

Gebruik onze prijsvergelijker gebruiken om een actueel beeld te krijgen van alle deals. Via de linkerkolom kun je filteren op bijvoorbeeld kleur en opslagcapaciteit, zodat alleen de resultaten overblijven die voor jou relevant zijn. Let ook goed op de levertijd, een belangrijk detail waaraan jij kunt zien hoe lang het duurt tot het toestel bij jou bezorgd wordt.

iPhone SE 2020 met sim only of abonnement?

Als je een losse iPhone SE 2020 hebt gekocht, heb je ook een sim only abonnement nodig om het toestel ook echt te kunnen gebruiken. Op onze zustersite Onlysim helpen we je aan het abonnement dat bij je past. Natuurlijk zal de iPhone SE 2020 met abonnement ook beschikbaar komen. Tegen die tijd vult onze abonnementvergelijker zich ook met de meest actuele deals.