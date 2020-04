Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone SE 2020 met abonnement: dit moet je weten

De iPhone SE 2020 (of iPhone SE 2) is de opvolger van de in 2016 uitgebrachte iPhone SE. Het toestel is in Nederland te verkrijgen vanaf 489 euro. De eerste toestellen worden 24 april geleverd.

De iPhone SE viel op door de aanwezigheid van een uitstekende camera met de mogelijkheid om in 4K te filmen. Ook was er een krachtige chipset aan boord die overweg kan met vrijwel alle moderne apps en games. De iPhone SE 2020 heeft dezelfde A13-chip heeft als de iPhone 11 en een behuizing van glas die draadloos opladen mogelijk maakt. Ook beschikt het toestel over een vingerafdrukscanner, maar geen koptelefoonaansluiting.

Het design lijkt minder op de iPhone 5S en meer op de iPhone 8. Dat maakt de iPhone SE 2020 een stuk minder compact, maar nog steeds kleiner dan de meeste smartphones van het moment.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de iPhone SE 2020 met abonnement?

Providers hebben regelmatig interessante aanbiedingen met korting of extra grote bundels. Waar je ook voor kiest, we raden je aan te gaan voor een provider met een landelijk dekkend 4G-netwerk en grote databundels. Dan kun je immers alle mogelijkheden van je nieuwe smartphone benutten, zoals muziek- en videostreaming.

Oriënteer je je op een nieuw abonnement, maar heb je geen idee hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement of raadpleeg de app van je provider. Die geven inzicht in je maandelijkse gebruik en helpen je te bepalen wat je qua bundels nodig hebt. Sommige providers bieden onbeperkte data-abonnementen, ideaal voor grootverbruikers.

Ook de moeite waard om te checken is of je gebruik kunt maken van combivoordeel. Steeds meer providers, waaronder KPN, Vodafone en T-Mobile, bieden leuke extra’s als je naast een internet- en/of tv-abonnement ook een telefoonabonnement afsluit. Je krijgt dan bijvoorbeeld korting op je factuur, extra zenderpakketten of de mogelijkheid om gratis onderling te bellen met huisgenoten.

Bij welke providers kan ik de iPhone SE 2020 kopen?

De iPhone SE 2020 is bij alle grote providers beschikbaar. Bekijk de linkjes hieronder om de beste abonnementen en providers voor jou te vinden.

Pre-order de iPhone SE 2020 met abonnement

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone SE 2020 aanbiedingen?

We lichten de beste deals voor je uit. Daarnaast heb je diverse filteropties tot je beschikking om bijvoorbeeld de gewenste provider, contractduur, bundels en levertijd te bepalen. Alle prijzen en deals worden doorlopend geactualiseerd.