Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone aanbiedingen met T-Mobile abonnement

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone met abonnement? We raden je aan om dan met een paar dingen rekening te houden. Allereerst is het slim eerst uit te rekenen hoeveel je precies kwijt bent over je totale periode, zodat je voor jezelf een goede inschatting kunt maken of dit een bedrag is dat je kunt uitgeven aan een smartphone.

Met een iPhone-abonnement haal je niet alleen een nieuwe telefoont in huis, maar ook een abonnement met daarin een vaste hoeveelheid belminuten, een aantal sms’jes en een hoeveelheid data. Staar jezelf dus niet blind op het vinden van een voordelige prijs voor je iPhone, maar kijk ook of de hoeveelheid data bijvoorbeeld genoeg is om een hele maand mee door te komen. Er zijn ook abonnementen waarmee je bijvoorbeeld onbeperkt kunt bellen of geen databeperkingen hebt.

iPhone aanbiedingen

Apple zelf is niet zo scheutig met het in prijs verlagen van zijn apparatuur, maar andere aanbieders zijn hier gelukkig minder moeilijk in. Zo nu en dan is de iPhone, en dan vooral een wat oudere versie, in de aanbieding. Houd bij iPhone-aanbiedingen altijd in de gaten welke opslagcapaciteit de smartphone heeft, welke kleur het betreft en hoe lang de levertijd is.