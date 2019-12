Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

De maandkosten voor een abonnement en het bedrag dat je bijbetaalt voor de iPhone zijn afhankelijk van twee zaken. Allereerst is de looptijd (12 of 24 maanden) van invloed op de prijs; bij de meeste 1-jarige abonnementen ligt de eenmalige bijbetaling hoger en is ook de maandprijs iets meer. Ga je voor een 2-jarig abonnement dan is de bijbetaling lager. Ook de maandprijs ligt dan iets lager. Dit komt omdat providers je graag langer aan zich willen binden en daarom met scherpe aanbiedingen komen. De meeste providers maken de precieze kosten die je moet betalen, vooraf inzichtelijk.

Goed om te weten is dat minister Dijsselbloem in 2016 heeft besloten dat abonnementen met een ‘gratis’ toestel worden gezien als lening. Vergelijk het met het kopen van een auto op afbetaling. Hierdoor zijn extra regels van toepassing, zoals registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR), waar ook andere kredietverleners inzicht in hebben. Dit geldt overigens alleen als de waarde van het toestel (en dus de lening) hoger is dan 250 euro. Voor consumenten betekent de BKR-registratie dat ze in het geval van schulden mogelijk geen telefoonabonnement met toestel kunnen afsluiten. Heb je een negatieve BKR-notitie dan is het wel mogelijk om een sim only af te sluiten. Dat is immers een abonnement en geen lening. Een toestel kun je er los bijkopen, mits je het bedrag in één keer kunt neertellen.

Wil je de nieuwste iPhone in huis halen met een abonnement, dan kun je gaan voor een uitgebreider abonnement met meer belminuten, sms’jes en MB’s. Een uitgebreidere bundel is aan te raden als je veel onderweg bent en gebruikmaakt van mobiel internet. Bel en sms je veel, kijk dan eens naar welke aanbieders onbeperkte minuten en sms’jes aanbieden. Kijk en vergelijk zodat je het abonnement kiest dat voldoet aan je eisen. Met de filters in onze prijsvergelijker stem je gemakkelijk het aanbod af op je wensen en behoeften.

Met tijdelijke acties proberen providers jou als klant over te halen om een iPhone abonnement af te sluiten. Daarom is het belangrijk aanbiedingen te vergelijken en te berekenen wat je over de gehele looptijd van het abonnement kwijt bent voor je iPhone. Soms is het voordeliger te kiezen voor een abonnement met een hogere eenmalige bijdrage en een lager maandbedrag voor je abonnement. Zeker als je niet zoveel MB’s, belminuten en sms’jes nodig hebt of veel gebruikmaakt van wifi.

Bij de meeste providers en webshops heb je de keuze uit een groot aantal verschillende iPhones. Soms verkopen webshops iPhones die bij providers en in de Apple Store niet meer beschikbaar zijn. Zo zijn de iPhone 5 en iPhone 4S bij Nederlands providers al niet meer verkrijgbaar. Wel bieden ze uiteraard nieuwere modellen als de iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone 7 en iPhone 6 (Plus). Laatstgenoemde is nog steeds erg capabel en draait gewoon op de laatste iOS-versie. Budgetopties als de iPhone 5 en 5S zijn wat lastiger te vinden, maar bij bepaalde webshops kun je ze wel degelijk aanschaffen voor een klein bedrag. Hoewel ze stukken goedkoper zijn dan de vlaggenschepen van Apple, heeft de besparing zijn prijs: de 4S heeft geen update meer gekregen na iOS 9.3.5 en de iPhone 5 draait niet op iOS 11.

Om het wat overzichtelijker te maken, hebben we hieronder de verschillen tussen de diverse iPhones op een rijtje gezet. Dit maakt het gemakkelijker om een iPhone te kiezen die voldoet aan je eisen.

Let op: Apple onthult drie nieuwe iPhones, namelijk de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max

De directe opvolgers van de iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max. Wat het design betreft is er aan de voorkant niet veel veranderd. Enkel op de achterkant zie je duidelijke verschillen. Zo is het Apple-logo naar het midden verplaatst en zijn er meer camera’s aanwezig. De drie nieuwe iPhones hebben een betere camera gekregen. De iPhone 11 krijgt een dubbele lens zodat hij te vergelijken is met de camera van de iPhone XS en de duurdere iPhone 11 Pro en 11 Pro Max krijgen een driedubbele lens. Ook voert Apple op het gebied van software nog wat verbeteringen door zoals een indrukwekkende machtmodus functie. Verder introcuceert Apple weer enkele nieuwe kleuren:

iPhone 11: Rood, Geel, Wit, Zwart, Paars, Groen

iPhone 11 Pro: Zilver, Spacegrijs, Middernachtgroen

iPhone 11 Pro Max: Zilver, Spacegrijs, Middernachtgroen

Meer weten over een specifiek toestel? Check onze uitgebreide toestelpagina’s van alle drie de nieuwe iPhones.

iPhone XR

De iPhone XR was het nieuwe instapmodel van 2018. Een goedkoper en kleurrijk alternatief voor de iPhone XS die ook in 2018 verscheen. Het Toestel heeft een 6,1 inch-lcd-scherm, groter dan de iPhone XS. Andere belangrijke specs zijn, Face ID, draadloos opladen, iPhone X-design met notch en de A12-chip. De concessies die Apple doorvoerde om dit toestel goedkoper aan te bieden zijn, geen dubbele camera, geen OLED-display zoals en geen 3D Touch.

iPhone XS

De iPhone XS werd samen met de XS Max uitgebracht in 2018 als opvolger van de iPhone X. Het design bleef hetzelfde, maar achter de schermen was meer aan de hand. Zo voerde Apple grote vernieuwingen door wat de camera betreft en zette Apple een nieuwe standaard met de A12-Bionic-chip. Met onder meer ondersteuning voor het nieuwe ‘Smart HDR’ zorgt Apple er voor dat foto’s nog mooier worden door kleuren automatisch aan te passen

iPhone X

Met de iPhone X laat Apple zien wat er mogelijk is op technologisch gebied, en hoe de iPhones van de toekomst eruit komen te zien. Met een gloednieuw oled-display, bijpassend nieuw design en de snelste hardware van het moment is dit met afstand de beste iPhone die Apple ooit gemaakt heeft. Bovendien zet Apple een belangrijke stap door Touch ID te schrappen en te vervangen met Face ID. Deze snelle vorm van gezichtsherkenning laat je op een veilige manier je iPhone ontgrendelen, betalen in de App Store en inloggen op je accounts.

Hiervoor betaal je echter wel de hoofdprijs. De iPhone X is de eerste iPhone die de vanafprijs van duizend euro overschrijdt. Om dit enigszins te verzachten brengt Apple daarom tegelijk met de X ook de iPhone 8 en iPhone 8 Plus uit. Deze toestellen (die we hieronder bespreken) zijn ook uitgerust met de nieuwste hardware, maar moeten het nog wel met een design doen dat al een tijde meegaat.

iPhone 8 (Plus)

De iPhone 8 en iPhone 8 Plus mogen er dan hetzelfde uitzien als de iPhone 7 en 6S, onder de motorkap heeft Apple weer heel wat verbeteringen doorgevoerd. Zo kun je de 8 en 8 Plus eindelijk draadloos opladen, wat bovendien voor een stijlvol glazen achterkantje zorgt. Daarnaast draaien de twee toestellen op de meest recente chips van Apple, en zijn de camera’s wederom verbeterd. Dit levert vooral betere foto’s in het donker op, en door extra stabilisatie komen ARKit-apps beter uit de verf.

Omdat de 8 en 8 Plus tegelijk met de iPhone X werden onthuld, vielen de twee toestellen minder op. Dat wil echter niet zeggen dat het hier om minder goede iPhones gaat. Zowel de 8 als de 8 Plus kunnen zich met gemak meten met de beste smartphones van het moment, en het is een mooi alternatief voor mensen die nog niet over willen stappen op Face ID.

iPhone 7 (Plus)

Apples topmodel van 2016 verschilt qua uiterlijk weinig van zijn voorgangers. De iPhone 7 heeft dezelfde aluminium behuizing en een scherm van 4,7 inch, terwijl de grotere Plus-variant het met 5,5 inch doet. De grootste veranderingen zijn onderhuids te vinden. Zo is het toestel voor het eerst stof- en waterbestendig, voorzien van een krachtige A10-chip, tenminste 32GB opslag en een homeknop die werkt met haptische feedback en niet meer is in te drukken.

Verder heeft het scherm een betere kleurweergave en is de camera standaard voorzien van optische beeldstabilisatie. Die feature was voorheen voorbehouden aan de grotere en duurdere Plus. Overigens heeft de iPhone 7 Plus nog steeds iets wat zijn kleinere broertje niet heeft: een dubbele camera. Dit komt de fotokwaliteit ten goede en zorgt ervoor dat je 2X optisch kunt inzoomen. Ook schiet je er foto’s met een fraai scherptediepte-effect mee.

iPhone SE

Vind je de iPhone 7 of iPhone 6(S) te groot of te duur, dan is de iPhone SE het model om voor te gaan. Het toestel heeft dezelfde afmetingen als de iPhone 5S, maar een snellere chipset en een betere camera aan boord. Tel daar de prima accuduur en lagere prijs bij op, en je hebt een toestel dat een brede doelgroep aanspreekt.

iPhone 6S (Plus)

De iPhone 6S (Plus) is sinds de herfst van 2015 verkrijgbaar. Net als eerdere S-modellen zijn er geen uiterlijke verschillen ten opzichte van de voorganger. Wel is er ditmaal 2GB aan werkgeheugen aan boord, een verdubbeling ten opzichte van de iPhone 6 (Plus). De schermformaten van de iPhone 6S (4,7 inch) en iPhone 6S Plus (5,5 inch) zijn gelijk gebleven, maar het display is door een nieuw type glas wel een stuk sterker.

Ook de hardware heeft een upgrade gekregen, maar de grootste vernieuwing van dit model is 3D Touch. Deze technologie maakt het scherm drukgevoelig, wat unieke features met zich meebrengt. Zo kun je diverse acties uitvoeren op basis van de kracht die je op het scherm uitoefent. Druk bijvoorbeeld hard op de camera-app om direct een selfie te maken. Tot slot zijn de iPhone 6S en 6S Plus voorzien van een nieuwe 12 megapixel-camera die in staat is om 4K-video’s te schieten. Je videocamera kun je voortaan thuis laten.

iPhone 6 (Plus)

De iPhone 6 was de eerste smartphone van Apple waarvan ook een grotere Plus-variant verscheen. Het toestel werd in 2014 uitgebracht en is sindsdien een stuk goedkoper geworden. Desondanks kan de iPhone 6 (Plus) nog prima mee; hij beschikt over de laatste iOS-versie, 4G-ondersteuning en 16, 64 of 128GB opslag.

iPhone 5S en iPhone 5C

Met de verschijning van de nieuwere iPhones zijn de iPhone 5S, 5C en 4S interessante budgetopties geworden. Houd er wel rekening mee dat de 5S en 5C nu nog beschikken over de meest recente iOS-versie, maar dit waarschijnlijk geen jaren meer zal duren. Dat zal niet voor iedereen een ramp zijn, maar veeleisende gebruikers kunnen beter even doorsparen voor een nieuwere iPhone. Wil je overigens zo’n duurder model, dan kan het een optie zijn om voor een refurbished iPhone te gaan. Die zijn gebruikt, maar schoongemaakt, nagekeken en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Zo krijg je een nagenoeg nieuwe iPhone, maar dan voor een aanzienlijk lager bedrag.

Net als de iPhone zelf heb je ook abonnementen in allerlei soorten en maten. Het is goed om voor jezelf op een rijtje te zetten hoeveel je wilt uitgeven aan het abonnement en hoe veeleisend je bent als het aankomt op de grootte van je bel-, sms- en databundel. Wil je geen honderden euro’s ineens neertellen voor een iPhone, dan kun je gaan voor een toestel in combinatie met een 2-jarig abonnement. Voor de nieuwe en duurdere iPhones moet je meestal een bedrag bijbetalen voor het toestel afhankelijk van de grootte van je abonnement. Bij het kiezen van een abonnement is het belangrijk om aanbiedingen van providers en webshops te vergelijken. Bereken goed wat je in totaal kwijt bent voor je iPhone over de gehele looptijd van het abonnement en vergelijk de bedragen met elkaar. Onze prijsvergelijker neemt je het werk uit handen en biedt handige filters voor het afstemmen van het aanbod op jouw wensen en behoeften.

Een zakelijk iPhone abonnement is interessant wanneer je voor je werk veel moet bellen, omdat je bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebt. Stel dat er meerdere werknemers voor je werken die mobiel bereikbaar moeten zijn, dan is een zakelijk abonnement goedkoper dan de aanschaf van meerdere losse abonnementen.

Abonnementen bij providers

In Nederland hebben T-Mobile, KPN, Vodafone en Tele2 een eigen netwerk. De andere Nederlandse providers zijn zogenoemde virtuele providers, die gebruikmaken van de netwerken van T-Mobile, KPN, Vodafone en Tele2. In veel gevallen zijn de aanbiedingen bij virtuele providers goedkoper dan bij ‘de grote drie’, omdat virtuele providers moeten stunten met prijzen om onder de aandacht te komen. Aangezien zij gebruikmaken van hetzelfde netwerk, bieden ze echter dezelfde kwaliteit.

Abonnementen bij webshops

Naast (virtuele) providers zijn er ook diverse webshops die iPhone abonnementen en aanbiedingen hebben. Door slim acties te vergelijken kun je een iPhone abonnement afsluiten met aantrekkelijke kortingen. Op die manier betaal je nooit teveel.

iPhone aanbiedingen bij Nederlandse providers

Het kiezen van een iPhone abonnement en de juiste uitvoering die past bij jouw eisen, roept veel vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met het verzekeren van je iPhone of het op maat snijden van je simkaart? En welke iPhones ondersteunen 4G? Hierna geven we antwoord op dit soort veelgestelde vragen.

Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat je je afvraagt welke hoeveel GB opslagruimte je nodig hebt. Een belangrijke vraag, aangezien het geheugen van Apple-toestellen niet is uit te breiden. Via deze links vind je alle antwoorden.

