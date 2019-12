iPhone 8 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone 8 los kopen: dit moet je weten

De iPhone 8 werd in het najaar van 2017 uitgebracht, gelijktijdig met de grotere en duurdere iPhone 8 Plus. Beide toestellen verschillen qua design weinig van hun voorgangers, maar hebben wel een glazen achterkant die draadloos opladen mogelijk maakt.

Prijzen van de iPhone 8

De iPhone 8 is sinds 15 september 2017 verkrijgbaar in Nederland. Bij verschijning kostte de 64GB-versie 809 euro, terwijl je voor de 256GB-variant 979 euro moest neertellen. Inmiddels zijn de prijzen een stukje gedaald, zeker als je voor een refurbished iPhone 8 gaat. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe componenten. Doorgaans krijg je op een refurbished toestel twee jaar garantie.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone 8

De iPhone 8 is een goede optie voor wie de iPhone 8 Plus en iPhone X te duur vindt, maar toch wil beschikken over krachtige hardware en een goede gebruikerservaring. Wat interne hardware betreft zijn de drie namelijk nagenoeg identiek. Een iPhone 8 zonder abonnement aanschaffen is slim als je een BKR-registratie wilt voorkomen, omdat je bijvoorbeeld binnenkort een huis gaat kopen. Omdat je het toestel direct afbetaalt, wordt het namelijk niet als lening geregistreerd. Eventueel kun je er een los sim only abonnement bij nemen.

Standaard krijg je twee jaar fabrieksgarantie bij de iPhone 8, wat je kunt uitbreiden met de AppleCare+ schadeverzekering van Apple. Die dekt voor reparatie of vervanging van je iPhone, maar is niet essentieel als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je toestel omgaat. Het toestel is standaard simlockvrij. Benieuwd waar je het goedkoopst een losse iPhone 8 koopt? Gebruik dan onze prijsvergelijker om het aanbod te vergelijken en de beste deal te vinden. Met filteropties kun je sorteren op geheugen, kleur, levertijd en webshopbeoordeling.

Sim-only of iPhone 8 met abonnement?

Wil je je maandlasten laag houden, koop dan je smartphone los en neem er een aparte sim only bij. Omdat je het toestel in één keer afbetaalt zijn de maandelijkse abonnementskosten enkele tientjes lager. Bovendien bieden veel providers de flexibiliteit om een sim only met een looptijd van 1 of 12 maanden te kiezen; ideaal als je je abonnement niet zo lang nodig hebt. Via onze zustersite OnlySim vind je gemakkelijk een sim only aanbieding die past bij je situatie en wensen.