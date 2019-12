De iPhone 8 nu met €12,50 korting per maand op je bundel!

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

of

of

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

of

of

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

of

of

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een iPhone 8 abonnement afsluiten: wij helpen je kiezen

De iPhone 8 heeft een bekend gezicht, maar zit weer vol met vernieuwing. Apple onthulde het toestel in september 2017 tegelijk met de iPhone 8 Plus en iPhone X. Op deze pagina lees je alles over het afsluiten van een iPhone 8 met een abonnement. Waar moet je op letten, en zo helpt onze vergelijker jou om de deal te vinden die bij je past.

Een iPhone 8 met abonnement kopen: hier moet je op letten

Voordat je een iPhone 8 abonnement afsluit, is het slim om even wat zaken op een rijtje te zetten. Je schaft immers iets aan waar je vaak één tot twee jaar aan vast zit. Daarom is belangrijk om voor je aankoop de volgende zaken op een rij te zetten:

Wat is mijn budget, wat kan ik maximaal eenmalig per maand betalen?

Hoeveel belminuten, sms’jes en MB’s heb ik minimaal nodig?

Welke provider heeft mijn voorkeur?

Voor welke uitvoering (capaciteit, kleur) wil ik gaan?

Gebruik onze vergelijker en ontdek het beste iPhone 8 abonnement voor jou

Met de prijsvergelijker van iPhoned helpen we jou met het vinden van het juiste abonnement. Door slim gebruik te maken van de beschikbare filters, kun je het grote aanbod snel verkleinen. Zo blijven er uiteindelijk precies de deals over die voor jou interessant zijn. Kies bijvoorbeeld hoeveel je maximaal en minimaal wil bijbetalen, en klik alvast de kleur en opslagcapaciteit die je wil hebben. Dan weet je zeker dat je straks het abonnement afsluit waar jij tevreden mee bent!